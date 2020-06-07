Популярный курорт откроет границы: кого не пустят

На Шри-Ланке скоро начнется туристический сезон / Фото pixabay.com

Уже с 1 августа власти Шри-Ланки планируют возобновить работу туристической сферы. Для привлечения туристов срок действия визы будет продлен с 30 дней до полугода.

Об этом сообщили в управлении по развитию туризма республики, передает Коммерсантъ.

"Рассматривается вопрос о дальнейшем отдыхе для гостей с длительным пребыванием, что позволит туристу получить пятилетнюю многократную визу с максимальным сроком пребывания шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Чтобы полететь на Шри-Ланку, турист должен будет предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусом. При этом людям, которые будут отдыхать больше 10 дней, нужно будет делать повторный тест на COVID-19.

Напомним, в конце июня все страны-члены Евросоюза могут отменить свои внутренние пограничные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в Еврокомиссии. При этом открывать внешние границы будут лишь после отмены всех ограничений на внутренних границах ЕС.