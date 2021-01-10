"Путин – главарь мафии": эксперт рассказал, будет ли у президента РФ преемник

Президентские выборы в России в 2024 году могут не состояться, считает Герман Обухов.
Глава Фонда Stop Inform Terror (США) Герман Обухов считает, что нынешний хозяин Кремля Владимир Путин может стать последним президентом Российской Федерации.
По мнению эксперта, президентские выборы в России в 2024 году могут не состояться, поскольку к тому времени РФ перестанет существовать как государство. Об этом Обухов заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.
"Скорее всего, никакого преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить?" – сказал он.
Глава Фонда Stop Inform Terror провел параллель с развалом Советского Союза.
"Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником – он стал президентом России", – напомнил Обухов.
Эксперт считает, что в 2021 году в России смены власти скорее всего не будет, и Путин останется на посту.
"Не потому, что он такой сильный, мощный, а просто потому что у любой страны есть инерция", – пояснил Обухов.
При этом эксперт считает, что Путин не является единоличным главой государства - он возглавляет кремлевскую "мафию" и выполняет ее пожелания.
"Путин – главарь мафии. Он не диктатор, как многие думают. Он все равно делает то, что нужно окружению", – резюмировал Обухов.
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Напомним:
- Глава Фонда Stop Inform Terror Герман Обухов спрогнозировал, что Российскую Федерацию ждет судьба Советского Союза. В частности, к развалу России могут привести новые американские санкции. По оценкам Обухова, Россия развалится к 2025 году.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил политиков, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.
- Астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин скоро уйдет из власти. По его словам, очень хорошие шансы стать главой РФ и преемником Путина у мэра Москвы Сергея Собянина.