"Путин – главарь мафии": эксперт рассказал, будет ли у президента РФ преемник

Развал России совсем близко / GettyImages

Глава Фонда Stop Inform Terror (США) Герман Обухов считает, что нынешний хозяин Кремля Владимир Путин может стать последним президентом Российской Федерации.

По мнению эксперта, президентские выборы в России в 2024 году могут не состояться, поскольку к тому времени РФ перестанет существовать как государство. Об этом Обухов заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Скорее всего, никакого преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить?" – сказал он.

Глава Фонда Stop Inform Terror провел параллель с развалом Советского Союза.

"Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником – он стал президентом России", – напомнил Обухов.

Эксперт считает, что в 2021 году в России смены власти скорее всего не будет, и Путин останется на посту.

"Не потому, что он такой сильный, мощный, а просто потому что у любой страны есть инерция", – пояснил Обухов.

При этом эксперт считает, что Путин не является единоличным главой государства - он возглавляет кремлевскую "мафию" и выполняет ее пожелания.

"Путин – главарь мафии. Он не диктатор, как многие думают. Он все равно делает то, что нужно окружению", – резюмировал Обухов.

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Напомним: