Самое красивое село на планете: где находится и почему местные готовы оттуда сбежать

Байбери - это крошечное поселение XIV века с населением около 600 человек, расположенное на берегу реки Колн.

https://glavred.info/world/samoe-krasivoe-selo-na-planete-gde-nahoditsya-i-pochemu-mestnye-gotovy-ottuda-sbezhat-10711166.html Ссылка скопирована

Какое село журнал Forbes признал самым красивым в мире / Коллаж: Главред, фото: unsplash

Главное из новости:

видео дня

После признания Forbes самым красивым селом мира, Байбери переживает туристический бум

Из-за этого местная община столкнулась с рядом проблем

Байбери превратилось из тихой деревни в декорацию для селфи

В самом сердце английского графства Глостершир, среди мягких холмов Котсуолдса, раскинулась деревня Байбери - место, которое когда-то было спокойным пристанищем для 600 жителей, а сегодня стало магнитом для тысяч туристов.

После того как Forbes назвал ее самой красивой деревней мира, Байбери оказалась в эпицентре туристического бума, изменившего жизнь общины до неузнаваемости, пишет издание Express.

Туристы и их влияние на местных жителей

Старинные коттеджи из медового известняка, цветущие сады и живописный мост через реку Колн - все это стало декорацией для бесконечных фотосессий. За один уикенд село принимает до 20 тысяч гостей, что в десятки раз превышает его население.

Местные жители, привыкшие к размеренному ритму, вынуждены лавировать между туристическими автобусами, селфи-палками и вопросами о "том самом домике из Instagram".

Глава прихода Крейг Чапмен признает: "Я путешествовал по миру и не могу поверить, что именно мы - самое привлекательное село планеты. Это большая честь, но и большая проблема".

Проблемы инфраструктуры и вынужденные ограничения

Байбери расположено на тесной дороге, в селе есть только один мост через реку - настолько узкий, что пропускает только одну машину за раз. Большое количество туристических автобусов и групп вызывает пробки, из-за чего жители часто не могут добраться до работы или совершить покупки.

Чапмен отмечает, что больше всего раздражает поведение отдельных посетителей. Они нередко останавливаются прямо посреди дороги, фотографируются на частных дворах и оставляют после себя мусор. Из-за этого, по его словам, пришлось ввести определенные ограничения.

В частности, власти были вынуждены закрыть центральную парковку, ограничили доступ автобусов и призвали туристов приезжать меньшими группами. Частные дворы ограждены, а на улицах появились таблички с просьбой уважать приватность.

Хотя эти шаги и не получили благосклонности среди туристических компаний, они позволили частично восстановить баланс во взаимодействии между местными жителями и туристами.

Для многих жителей Байбери родное село потеряло свою домашнюю атмосферу, превратившись в декорацию для фото.

Идиллия, которую надо беречь

Несмотря на вызовы, Байбери остается жемчужиной британской провинции. Но теперь его красота - не только причина для восхищения, но и призыв к ответственному туризму. Потому что настоящая гармония - это не только картинка, но и уважение к тем, кто живет за ее фасадом.

Вас также заинтересует:

От красоты дух захватывает: самые потрясающие бюджетные локации в Украине

Закон против логики: абсурдные законы, которые превращают туристов в преступников.

Самый опасный город Украины: появился антирейтинг населенных пунктов

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред