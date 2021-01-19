Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку

Крещение-2021: Путин во время крещенского купания допустил ошибку / Reuters

Конфузом обернулось крещенское купание главы РФ Владимира Путина.

Для российского лидера окунаться в иордань на Крещение Господне стало уже традицией. Однако в этом году президент России сплоховал во время ныряний – и начал креститься слева направо, что отчетливо видно на видео крещенских купаний Путина.

Дело в том, что все православные (к которым официально относится и Владимир Путин) крестятся справа налево: сначала прикладывают щепоть пальцев ко лбу (чтобы освятить свои мысли), потом к животу (для освящения заветных желаний), затем к правому плечу, а уж потом – к левому.

Читайте такжеДушевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинкиПри этом правая сторона символизирует спасение, переход в рай, а левая – это своего рода переход в ад, символ погибели, объяснил протоиерей, духовник Ставропольского президентского кадетского училища Владимир Волков в комментарии АТВмедиа.

"Самая главная ошибка (которую можно допустить, когда совершаешь крестное знамение – ред.) – это "лебедь, рак и щука". Когда человек делает это чисто ради действия, "лишь бы отметиться". Должно быть единство души, сердца, тела и ума", – подчеркнул священник.

Напомним, что перед купанием на Крещение полагается исповедоваться, покаяться, помолиться. Непосредственно нырять в иордань нужно после того, как три раза перекрестишься, со словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Погружаться также надо трижды. Детальнее читайте в нашем материале Крещение Господне – приметы, традиции и запреты праздника.

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