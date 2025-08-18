Укр
Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войну

Алёна Воронина
18 августа 2025, 11:18
Трамп постоянно угрожал РФ, но не выполнял угрозы, поэтому доверие к его словам исчезло. Сейчас фокус по влиянию на ситуацию переключился на другие государства.
Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войну
Чтало известно, какие государства помогут Украине остановить войну/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Основные тезисы Морозова:

  • Трамп угрожал РФ и не выполнил свои угрозы, поэтому доверие к его словам исчезло
  • Сейчас фокус сместится в сторону Европы и ее союзников - стран Северной и Южной Европы

Президент США Дональд Трамп ранее уже продемонстрировал максимум возможного давления и угроз стране-агрессору России в его представлении. Поэтому если он будет объявлять о еще каких-то шагах, направленных на давление на Россию, это уже не произведет никакого впечатления.

Трамп своими действиями стремительно обесценивает те тонкие дипломатические инструменты, которые должны работать в подобных кризисных ситуациях, как текущая ситуация с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду.

"Он (Трамп - ред.) заявил о направлении двух подводных лодок, о попытках изменить позицию Индии и Китая в отношении российской нефти, делал заявления о российском торговом флоте. Даже если бы он поддержал концепцию "ценового потолка" на нефть, которую продвигает ЕС, это не стало бы новым шагом - Трамп, к сожалению, уже все это продемонстрировал. Поэтому, если завтра он объявит, что посылает еще две подводные лодки на патрулирование Северного моря, это уже не произведет никакого впечатления", - отметил философ.

Фокус сместится в сторону Европы

По словам Морозова, теперь фокус сместится в сторону Европы и ее союзников - стран Северной и Южной Европы, Центральной Европы (за исключением Венгрии и Словакии, выбивающихся из общего ряда), а также государств за пределами Европы: Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи.

Эксперт отметил, что все они на протяжении трех лет стояли в глобальном альянсе поддержки Украины, и этот альянс сохранится независимо от того, что будет делать Трамп. Поэтому внимание переключится именно на то, как будет действовать та часть мирового сообщества, которая сохраняет реалистичное понимание происходящего.

"Даже если Трамп, проведя консультации с Зеленским и европейскими лидерами после встречи с Путиным, заявит: "Мы хорошо поговорили с президентом Зеленским, Украина готова к следующему шагу", - ему не поверят ни Мерц, ни Стармер, ни европейские парламентарии. Все будут воспринимать это как такие же безответственные заявления, какими были его слова, которыми Трамп описывал переговоры с Путиным", - сказал Морозов.

Смотрите видеоинтервью Александра Морозова для Главреда о результатах встречи на Аляске:

Переговоры Зеленского и Трампа 18 августа - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу - были раскрыты ключевые темы переговоров. Президент Украины и европейские лидеры отправляются в Белый дом. Стороны будут обсуждать как минимум три важных вопроса.

Также ранее стало известно, когда состоится встреча Трампа и Зеленского - было обнародовано расписание президента США. Сегодня Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. Также в США отправился ряд европейских лидеров.

Напомним, в NYT сообщили, что перед встречей Зеленского и Трампа среди европейских лидеров царит паника. Переговоры созваны с беспрецедентной спешкой, среди союзников царит паника из-за давления Трампа на Украину и его сближения с Путиным.

О персоне: Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

новости России война в Украине новости США Европа Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины новости Европы
