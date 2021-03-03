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У Тихановской объяснили, почему Лукашенко ждет крах, а Путин ему не поможет

3 марта 2021, 02:42

Россия не может полностью финансировать Беларусь, считает Анна Красулина.

Путин Лукашенко
У Тихановской считают, что переговоры Лукашенко и Путина по новому кредиту завершились провалом / Reuters

Беларусь охватил серьезный кризис, который нанес удар по всем сферам. Малый и средний бизнес прекращают свои работу, экономика государства с такими проблемами в краткосрочной перспективе может окончательно остановиться. Глава республики Александр Лукашенко не может получить денег от России, так как даже для Москвы его политический режим стал токсичным. Самостоятельно обеспечить финансирование своего правящего аппарата Лукашенко не может, заявила пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала Украина 24.

Объясняя заявление Тихановской о том, что Лукашенко может покинуть пост президента Беларуси уже весной, она акцентировала внимание на том, что государство погрузилось в кризис, которые охватил все сферы. Малый и средней бизнес, в том числе и ІТ-сектор, который приносил немалые доходы в государственный бюджет, закрываются. Экономический кризис может привести к остановке работы государственных предприятий. Режим Лукашенко не может получить денег, так как у власти нет легитимности внутри собственного государства.

"По свидетельствам экономистов, когда нет кредитов, когда падают золотовалютные резервы, когда сейчас ожидается новый виток инфляции, потому что без эмиссии денег сейчас экономика остановится окончательно, госпредприятия встанут. Примерно квартал дают экономисты, ну два квартала. Потому что чисто экономически у ресурса не хватает денег – дело в том, что нелегитимная власть стоит очень дорого, нужно платить за каждый чих тем наемникам, которые там есть", - сказала Красулина.Читайте такжеЛукашенко загнан в угол и вынужден сдать Беларусь Путину – журналист

Также она добавила, что Лукашенко пошел на преступные действия против своего народа и стал токсичным даже для РФ. Ему не удалось получить кредит по итогам переговоров с Путиным в Сочи, а денег на содержание режима уже не хватает. Причем такое финансирование не по карману и Москве. Ситуация приводит к постепенному расколу в правящем режиме Лукашенко.

"Даже для российского руководства сейчас поддерживать настолько токсичного человека, который такие вещи осуществлял в отношении своего народа – пытки в застенках, изнасилования, тюрьмы, избиения – это не комильфо даже для Путина сейчас. Поэтому Путин денег ему не дал и не даст, содержать целую Беларусь им не по карману, это очень дорого, а силовики… 4-ое управление КГБ разогнали, потому что они не лояльные. То есть все кто поумнее – все уходят. У них никого не остается", - подчеркнула Анна Красулина. Читайте такжеПутин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист

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