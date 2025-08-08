Встреча Трампа с Путиным: СМИ назвали возможные страны для переговоров

Кратко:
- Потенциальным местом встречи является Венгрия
- РосСМИ отвергли возможность проведения переговоров в Италии
США все еще работают над выбором места для встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского с диктатором Путиным. Возможными странами являются ОАЭ и Италия. Об этом 8 августа сообщила журналистка телеканала CBSNews Дженнифер Джейкобс со ссылкой на собственные источники.
"Мне сказали, что еще одним потенциальным местом (встречи - ред.) является Венгрия. Решение еще не принято", - заявила она.
Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на свои источники, президент Трамп обратился 7 августа к властям Италии с просьбой о возможном проведении переговоров с диктатором Путиным и обсудил этот вариант с премьером Джорджой Мелони.
По данным источников канала, если президент США и диктатор России действительно встретятся в Риме, то мероприятие пройдет на территории Ватикана.
При этом российские пропагандисты из агентства ТАСС ранее отвергли возможность проведения переговоров в Италии.
"Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, как и где будет проходить подлинный дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс", - в свою очередь представитель МИД Италии заявил в комментарии Sky News.
При этом как отмечают журналисты, если Италия или Ватикан будут выбраны в качестве места проведения переговоров Трампа и Путина, то возникнет проблема ордера на арест российского диктатора, выданного Международным уголовным судом.
"Италия будет обязана в соответствии с Римским статутом арестовать Путина, если он прибудет в страну. Путин разыскивается по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Россию", - подытожили в Sky News.
Переговоры с Россией - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.
Накануне стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.
