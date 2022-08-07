ВСУ ликвидировали 'бучанских палачей' из Хабаровска: в РФ показали фото

В Хабаровске на стенде появилось 44 фамилии уничтоженных в Украине оккупантов.
В результате боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили десятки оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, которая принимала участие в пытках украинцев в Буче Киевской области.
Фото с ликвидированными в Украине рашистами из Хабаровска опубликовал в Telegram журналист Роман Бочкала.
Он уточнил, что на стенде появилось 44 фамилии уничтоженных в Украине оккупантов, согласно подписи это "1/10 часть всех погибших личного состава"
"В ВК выложили фотографию одного из стендов с уничтоженными россиянами из 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска. Они участвовали в пытках в Буче. На стенде 44 фамилии, большинство из них еще не попадали в СМИ", – отметил Бочкала.
Он также добавил, что судя по всему личный состав бригады, совершавшей военные преступления в Киевской области, уничтожен практически полностью.
Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.
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