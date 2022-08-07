ВСУ ликвидировали 'бучанских палачей' из Хабаровска: в РФ показали фото

Ликвидированные палачи РФ из Хабаровска / t.me/bochkala_war

В результате боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили десятки оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, которая принимала участие в пытках украинцев в Буче Киевской области.

Фото с ликвидированными в Украине рашистами из Хабаровска опубликовал в Telegram журналист Роман Бочкала.

Он уточнил, что на стенде появилось 44 фамилии уничтоженных в Украине оккупантов, согласно подписи это "1/10 часть всех погибших личного состава"

"В ВК выложили фотографию одного из стендов с уничтоженными россиянами из 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска. Они участвовали в пытках в Буче. На стенде 44 фамилии, большинство из них еще не попадали в СМИ", – отметил Бочкала.

Он также добавил, что судя по всему личный состав бригады, совершавшей военные преступления в Киевской области, уничтожен практически полностью.

/ t.me/bochkala_war

Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

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