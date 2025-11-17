Золото и Rolex: Трамп согласился снизить пошлины для Швейцарии из-за подарков - Axios

Трамп принял подарки от имени своей президентской библиотеки, из-за чего они становятся законными.

Швейцария добилась снижения пошлин благодаря ценным подаркам президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет Axios.

Отмечается, что страна отправила делегацию промышленных магнатов с подарками, в которые вошли специальные настольные часы Rolex, 1-килограммовый персонализированный золотой слиток и много комплиментов.

"Трамп любит такие знаки внимания, и об этом знают страны и компании, которые стремятся завоевать его расположение. Подарки, достойные короля, - особенно золото - привлекают его внимание и завоевывают его сердце", - добавляют в издании.

По словам журналистов, слиток, который подарила Швейцария Трампу во время визита делегации 4 ноября, был маркирован цифрами 45 и 47 в честь его президентских сроков. Стоимость такого подарка составляет более 130 тысяч долларов.

В то же время представители Белого дома заявили, что Трамп принял подарки от имени своей президентской библиотеки, из-за чего они становятся законными.

Впоследствии правительство США сообщило, что снижает пошлину на швейцарские товары с 38% до 15%. Тогда как швейцарцы согласились уменьшить торговые барьеры, которые раздражали американского лидера, а компании страны согласились инвестировать больше в США.

В Axios напомнили, что пошлины Трампа нанесли значительный ущерб экономике Швейцарии с момента их введения в августе, а премьер-министр Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла убедить президента США отказаться от них.

"Женщина была приятной, но она не хотела слушать", - отметил тогда Трамп CNBC о своем разговоре с ней.

Поэтому когда переговоры между лидерами зашли в тупик, швейцарцы решили изменить тактику и отправили в Белый дом делегацию национальных бизнес-лидеров, зная, что Трамп любит капитанов промышленности.

"Трамп является бизнесменом и любит говорить о бизнесе с бизнесменами", - добавил представитель администрации.

После этой встречи было понятно, что подарки и разговор понравились Трампу, который в своей соцсети написал:

"Я хотел бы похвалить всех присутствующих за хорошо выполненную работу".

В свою очередь торговый представитель США Джеймисон Грир заявил о соглашении по снижению пошлин и похвалил Трампа.

"Непревзойденное мастерство президента Трампа заключать сделки продолжает приносить пользу американскому народу", - добавил он.

Как сообщал Главред, 6 августа у Трампа объявили о введении пошлин против Индии в размере 25%. Это произошло после переговоров представителя Белого дома Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Индия де-факто отвергла требование Трампа не покупать нефть у России. Сначала индийцы воздержались от комментариев, но потом журналисты узнали о решении Нью-Дели

Индия приняла решение отложить переговоры с Соединенными Штатами о военных контрактах после американских санкций против Нью-Дели за покупку российской нефти.

