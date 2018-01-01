Итоги недели. Расставание с Саакашвили, непотопляемый Труханов и напряженный Мюнхен

Самым заметным событием недели стало выдворение Михеила Саакашвили в Польшу.

Ссакашвили уже гуляет по аэропортам европейских городов facebook.com/ alexeygoncharenko

Как выяснилось, процедура реадмиссии нарушивших закон мигрантов осуществляется не только в Украину, но и из Украины. Нагнетание ситуации вокруг мэра Одессы Геннадия Труханова обернулось для него проведенной ночью в СИЗО и благополучным выходом на поруки. Александр Турчинов в суде рассказал о событиях 4-летней давности. Украинский и польский вице-премьеры встретились в Варшаве. В Мюнхене собрались желающие обсудить проблемы международной безопасности.

Удаление Михеила Саакашвили из украинской политики оказалось оперативным и подготовленным: пограничный спецназ задержал его в ресторане в центре Киева, доставил в "Борисполь" и вечером того же дня лидер "Руха новых сил" оказался в Варшаве. Из польской столицы Михеил Николозович выдал порцию обвинений в адрес Петра Порошенко, пообещал оставаться украинским политиком и продолжать борьбу, после чего отбыл в Голландию, где проживает его супруга. Удрученным и подавленным при этом экс-глава Одесской ОГА не выглядел. Девять политических сил осудили реадмиссию Саакашвили, однако говорить об их решимости бороться за его возвращение не приходится – украинские оппозиционеры традиционно далеки от консолидации.

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Уже традиционно известный политик, которому НАБУ предъявляет обвинения, остается на свободе. На сей раз эта участь была уготована мэру Одессы Геннадию Труханову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением. Градоначальник Южной Пальмиры после возвращения из затянувшегося отпуска был задержан, но уже на следующий день взят на поруки депутатом фракции БПП Дмитрием Голубовым, имевшему в прошлой жизни весьма любопытные страницы хакера. Хотя пропрезидентская политическая сила отмежевалась от этого шага, в ситуации с Трухановым остается немало вопросов не только к Голубову, но и об эффективности работы Бюро. Стычки под Соломенским судом с участием "Национальных дружин" и титушек заставили полицейских действовать решительнее обычного.

Секретарь СНБО заверил, что баллотироваться в президенты не собирается, равно как и возглавлять чей-либо избирательный штаб. Александр Турчинов вступил в схватку с адвокатами Виктора Януковича во время процесса по государственной измене последнего. "Пастор нацбезопасности и обороны" был убедителен и аргументирован в своих показаниях, которые подкрепил и его заместитель по Совбезу Михаил Коваль.

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Вице-премьеры Польши и Украины Пьотр Глинский и Павел Розенко обсудили в Варшаве проблемы двусторонних отношений. Розенко подчеркнул, что переговоры завершены, но не закончены, оценив их итоги с осторожным оптимизмом. Как оказалось, Анджей Дуда оспаривает в конституционном трибунале словосочетание "украинский национализм" в получившем широкий резонанс законе о расширении полномочий Института национальной памяти. Противоречивые заявления делал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, то поставивший на одну доску Богдана Хмельницкого и Адольфа Гитлера, то заявивший о серьезной угрозе, которую несет газопровод "Северный поток-2" безопасности в Европе.

В Мюнхене на конференции по вопросам безопасности выступил Петр Порошенко, отметивший, что Россия ведет мировую гибридную войну и призвавший не признавать результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму, не возвращать российскую делегацию в ПАСЕ и усилить в случае необходимости санкции против Кремля. Президент Украины обсудил перспективы введения "голубых касок" ООН на Донбасс, а Павел Климкин провел не увенчавшиеся успехом переговоры с Сергеем Лавровым. В столице Баварии побывала и Юлия Тимошенко, в публичной риторике которой в последнее время также начала звучать тема миротворцев на востоке Украины.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"