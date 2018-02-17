Итоги недели. Расставание с Саакашвили, непотопляемый Труханов и напряженный Мюнхен

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

17 февраля 2018, 09:56

Самым заметным событием недели стало выдворение Михеила Саакашвили в Польшу.

Ссакашвили уже гуляет по аэропортам европейских городов

Как выяснилось, процедура реадмиссии нарушивших закон мигрантов осуществляется не только в Украину, но и из Украины. Нагнетание ситуации вокруг мэра Одессы Геннадия Труханова обернулось для него проведенной ночью  в СИЗО и благополучным выходом на поруки. Александр Турчинов в суде рассказал о событиях 4-летней давности. Украинский и польский вице-премьеры встретились в Варшаве. В Мюнхене собрались желающие обсудить проблемы международной безопасности.

Удаление Михеила Саакашвили из украинской политики оказалось оперативным и подготовленным: пограничный спецназ задержал его в ресторане в центре Киева, доставил в "Борисполь" и вечером того же дня лидер "Руха новых сил" оказался в Варшаве. Из польской столицы Михеил Николозович выдал порцию обвинений в адрес Петра Порошенко, пообещал оставаться украинским политиком и продолжать борьбу, после чего отбыл в Голландию, где проживает его супруга. Удрученным и подавленным при этом экс-глава Одесской ОГА не выглядел. Девять политических сил осудили реадмиссию Саакашвили, однако говорить об их решимости бороться за его возвращение не приходится – украинские оппозиционеры традиционно далеки от консолидации.

Читайте также: Что изменила образцово-показательная депортация Саакашвили

Уже традиционно известный политик, которому НАБУ предъявляет обвинения, остается на свободе. На сей раз эта участь была уготована мэру Одессы Геннадию Труханову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением. Градоначальник Южной Пальмиры после возвращения из затянувшегося отпуска был задержан, но уже на следующий день взят на поруки депутатом фракции БПП Дмитрием Голубовым, имевшему в прошлой жизни весьма любопытные страницы хакера. Хотя пропрезидентская политическая сила отмежевалась от этого шага, в ситуации с Трухановым остается немало вопросов не только к Голубову, но и об эффективности работы Бюро. Стычки под Соломенским судом с участием "Национальных дружин" и титушек заставили полицейских действовать решительнее обычного.

Секретарь СНБО заверил, что баллотироваться в президенты не собирается, равно как и возглавлять чей-либо избирательный штаб. Александр Турчинов вступил в схватку с адвокатами Виктора Януковича во время процесса по государственной измене последнего. "Пастор нацбезопасности и обороны" был убедителен и аргументирован в своих показаниях, которые подкрепил и его заместитель по Совбезу Михаил Коваль.

Читайте также: Как Турчинов сдал Крым ради президентства Порошенко

Вице-премьеры Польши и Украины Пьотр Глинский и Павел Розенко обсудили в Варшаве проблемы двусторонних отношений. Розенко подчеркнул, что переговоры завершены, но не закончены, оценив их итоги с осторожным оптимизмом. Как оказалось, Анджей Дуда оспаривает в конституционном трибунале словосочетание "украинский национализм" в получившем широкий резонанс законе о расширении полномочий Института национальной памяти. Противоречивые заявления делал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, то поставивший на одну доску Богдана Хмельницкого и Адольфа Гитлера, то заявивший о серьезной угрозе, которую несет газопровод "Северный поток-2" безопасности в Европе.

В Мюнхене на конференции по вопросам безопасности выступил Петр Порошенко, отметивший, что Россия ведет мировую гибридную войну и призвавший не признавать результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму, не возвращать российскую делегацию в ПАСЕ и усилить в случае необходимости санкции против Кремля. Президент Украины обсудил перспективы введения "голубых касок" ООН на Донбасс, а Павел Климкин провел не увенчавшиеся успехом переговоры с Сергеем Лавровым. В столице Баварии побывала и Юлия Тимошенко, в публичной риторике которой в последнее время также начала звучать тема миротворцев на востоке Украины.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евгений Магда Михеил Саакашвили
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять