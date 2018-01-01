Нерадужные перспективы: что ждет экономику Украины осенью

Украина может остаться один на один с осенним девальвационным циклом.

Примерно в одно и то же время, в Украине развернулся политико-экономический спектакль на двух сценах: малой и большой. На "малой" выступали аналитики и руководители НБУ, которые оценили макроэкономические перспективы страны на ближайшие месяцы. Ну а на "большой" сцене властвовал МВФ с его финальной частью "антикоррупционного балета" и как ни странно Минфин в лице "артиста больших и малых академических театров". И фамилия его слишком известна, чтобы ее называть…

Что касается скучного представления на "малой" в стиле Эжена Ионеско, об этом немного позже. А пока вкратце о веселом водевиле, который разыгрался в стенах правительства и парламента. Как известно черная кошка пробежала между современными "Иваном Ивановичем" и "Иваном Никифоровичем". Условный "Иван Иванович" не захотел разрешить "Ивану Никифоровичу" взять себе в подручные то ли пятого, то ли шестого заместителя. А без него никак Минфин не справляется. Точнее без нее. Получилось почти как в эпичном фильме "Троя", когда ненасытный Агамемнон не пожелал оставить своему лучшему воину Ахиллесу плененную Брисеиду. Как известно, с возгласом "сатир хвостатый", Ахиллес тогда покинул шатер ненавистного тирана. В наши дни все конечно не так трагично и "сатир хвостатый" - это уже не оскорбление, а можно сказать, ласковое прозвище. Сейчас вместо громких фраз пишут письма послам Большой семерки. Как бы то ни было, перед осенним обострением мировых финансовых рынков, особенно в сегменте развивающихся экономик, Украина оказалась с исполняющим обязанности министра финансов. Точнее, с исполняющей. Медленно, но уверенно мы переходим к формату "и.о." и речь не о грустном ослике, а о системе государственного менеджмента. Хотя зрелище и здесь вполне "душераздирающее" и "печальное".

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Все бы ничего, но подпись министра финансов стоит под меморандумом о сотрудничестве с МВФ и любые документы касательно его дальнейшей имплементации подлежат визированию и "закарлючка" исполняющего обязанности в фонде не приветствуется. Кроме того, осенью этого года Украина планировала разместить очередной выпуск еврооблигаций, а инвесторы не любят общаться с частично легитимными руководителями, которым нужно будет визировать проспект эмиссии. Снять с должности, то у нас снимают, а вот назначить явно не спешат, слишком уж много в этом ведомстве завязано скрытых интересов, в виде пресловутых "пожарных машин", субвенций в пользу отдельных регионов и финансирования депутатских округов. Хотелок много, а "седалища", то есть бюджета может на всех не хватить. А это значит, что и найти 226 голосов будет сложно и дорого.

Что касается спектакля на "малой" сцене, то в НБУ в конце мая прошел Комитет по монетарной политике, на котором решили оставить без изменений учетную ставку в размере 17% годовых. В целом, траектория потребительской инфляции пока еще превышает базовый прогноз на 2018-й год, но соответствует текущим ожиданиям регулятора. В то же время, ряд факторов могут тем или иным образом скорректировать итоговый показатель инфляции. Это повышение мировых цен на нефть, которое способно вызвать очередной ценовой шок на внутреннем рынке и прогноз урожая зерновых, учитывая состояние озимых после зимы, лучшее за историю наблюдений. Что касается цен на топливо, то следует отметить, что наша экономика энергозависима и затраты на топливо в структуре себестоимости отдельных видов товаров колеблется от 5 до 60% (теплоснабжение). В ценовом механизме действует жесткий импортный паритет: для газа – цена немецких хабов, для угля – "Роттердам +", поэтому любое движение барреля вверх, чревато резким ростом цен почти на всю линейку потребительских товаров. Что касается прогноза урожая, то заседание комитета происходило в конце мая, а уже в начале июня по данным Всеукраинской аграрной рады, вследствие засухи в некоторых регионах ожидается потеря до 50% урожая зерновых, особенно в Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областях. Так что прогнозы относительно динамики цен на продукты питания пока очень контроверсионные. А питание у нас – ключевая часть потребительской корзины.

Что касается будущих макроэкономических сценариев, то на сегодня в НБУ говорят о двух из них. Базовый предполагает, что Украина продолжает структурные реформы (или точнее сказать – начинает) и возобновляет застывшее в точке замерзания взаимодействие с МВФ, результатом чего должен стать очередной транш на 2 млрд. дол. В этом случае, Нацбанк сохранит действующую учетную ставку без изменений и возможно частично либерализирует валютный рынок для того, чтобы поддержать экономический рост, который пока несколько превышает первоначальный прогноз. Но есть и негативный сценарий, при котором, МВФ ставит на паузу сотрудничество с нашей страной, и мы остаемся один на один с осенним девальвационным циклом. В этом случае, Нацбанк вынужден будет прибегнуть к дополнительным валютным ограничениям. От себя добавим – возможен рост учетной ставки еще на 1-3%.

Валютные ограничение больше всего ударят по сфере торговли и динамике капитальных инвестиций, то есть по тем драйверам, которые пока вытягивают рост ВВП, как когда-то Мюнхгаузен себя за косичку из болота. Промышленное и сельскохозяйственное производство еще не показывает длительную положительную динамику. "Промка" только в последние месяцы несколько оживилась. Кроме того, в последние годы резко усилилась корреляция нашей экономики с циклами деловой активности в еврозоне. Пока там все относительно благополучно, но торговый войны и волна протекционизма, которые захлестывают страны по обе стороны Атлантики, могут существенно скорректировать сегодняшнее статус-кво. В таком случае, возможное замедление динамики потребления в ЕС приведет и к замедлению нашего экономического роста.

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Кстати, в НБУ впервые провели опрос финансовых институций, которые владеют большей частью рынка капитала (банки, страховые и инвестиционные компании), относительно системных рисков финансового сектора Украины. Так вот 48% респондентов оценили уровень рисков как "средний" и 43% как "высокий" и лишь 9% - как "низкий". Главными источниками рисков были названы коррупция, деятельность правоохранительных органов и состояние судебной системы. А в тройку факторов нестабильности вошли: политическая и социальная ситуация в стране; угроза прекращения взаимодействия с международными финансовыми организациями; уровень защиты прав кредиторов.

Все это говорит о том, что ключевым элементом стабильности и условием для прохождения чрезвычайно напряженного трека осенью этого года и зимой следующего, станет возобновление эффективного тандема между министерством финансов и Национальным банком, эффективность которого сделает невозможным "валютные качели", наблюдавшиеся в прошлые годы. А для этого, на посту министра финансов необходимо увидеть лидера, который сможет поставить национальные интересы выше интересов внешних кредиторов, при этом не отказываясь от сотрудничества с ними. В 2019-м году, нас возможно ждет исландский сценарий, когда большинство населения решит снять со своей шеи удавку в виде миллиардных кредитов. Ну а этой осенью хотелось бы наблюдать как прелюдию сценарий украинский. Вот только выборы будут не в этом, а в следующем году, и значит наша макрофинансовая стабильность будет как всегда куплена за "красную цену".

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик для "Главреда"

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