Стали известны имена полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение-2017"

20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов.
Об этом пишет liza.ua.
С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:
Арсен Мирзоян
Мила Нитич
Виталий Козловский
AGHIAZMA
Сальто Назад
Green Grey
ROZHDEN
Vivienne Mort
Пающие трусы
Анастасия Прудиус
TAYANNA
DETACH
O.Torvald
ILLARIA
KADNAY
Рома Веремейчик и группа LUMIERE
MamaRika
Laliko
MELOVIN
LETAY
Panivalkova
С.К.А.Й.
Monochromea
и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ – KUZNETSOV, которого поддержали 11820 человек.
Как отмечает Константин Меладзе, отбор участников этого года оказался интересным, насыщенным и очень сложным.
"В прошлом году нами была задана высокая планка, опускать которую нельзя. Мы выбирали артистов, ориентируясь не только на качество их музыки, свежий и перспективный материал, но и на разнообразие стилей, звучание и даже эпатажность, ведь Национальный отбор должен представлять всю палитру современной украинской музыки.
За 4,5 месяца невероятного ажиотажа со стороны артистов и среди огромного количества заявок нам удалось отобрать очень интересных исполнителей, уровень которых, возможно, даже превосходит прошлогодних полуфиналистов.
Среди них, безусловно, есть очень именитые музыканты, а есть те, для кого это первый шаг на пути к известности. Поэтому у нас самые оптимистичные ожидания от прямых эфиров. Лично мне уже не терпится увидеть, как участников воспримет публика," — комментирует Меладзе.
В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.