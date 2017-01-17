Стали известны имена полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение-2017"

Организаторы Национального отбора на "Евровидение-2017" совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал.

Об этом пишет liza.ua.

С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:

Арсен Мирзоян

Мила Нитич

Виталий Козловский

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Пающие трусы

Анастасия Прудиус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик и группа LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

С.К.А.Й.

Monochromea

и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ – KUZNETSOV, которого поддержали 11820 человек.

Как отмечает Константин Меладзе, отбор участников этого года оказался интересным, насыщенным и очень сложным.

"В прошлом году нами была задана высокая планка, опускать которую нельзя. Мы выбирали артистов, ориентируясь не только на качество их музыки, свежий и перспективный материал, но и на разнообразие стилей, звучание и даже эпатажность, ведь Национальный отбор должен представлять всю палитру современной украинской музыки.

За 4,5 месяца невероятного ажиотажа со стороны артистов и среди огромного количества заявок нам удалось отобрать очень интересных исполнителей, уровень которых, возможно, даже превосходит прошлогодних полуфиналистов.

Среди них, безусловно, есть очень именитые музыканты, а есть те, для кого это первый шаг на пути к известности. Поэтому у нас самые оптимистичные ожидания от прямых эфиров. Лично мне уже не терпится увидеть, как участников воспримет публика," — комментирует Меладзе.

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.

Напомним, Кабмин снял ограничения для гостей "Евровидения".