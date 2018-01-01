"Далее везде". В России "заблочили" IP-адреса "ВКонтакте", Facebook, Twitter и "Яндекса"

Эпопея от "Роскомнадзора" в стиле "наказать и не пущать" насчет мессенджера Telegram набирает все большие и большие масштабы.

Логотип Роскомнадзора Hi-Tech Mail - Mail.Ru один из четырех основных IP-адресов серверов социальной сети "ВКонтакте".

Такую информация, в пятницу, 27 апреля, опубликовал портал Pastebin, в режиме реального времени отслеживающий заблокированные Роскомнадзором IP-адреса.

Кроме того, данные на сайте Роскомнадзора подтверждают, что доступ к IP-адресов сервера "ВКонтакте" ограничен по запросу Генпрокуратуры.

Также Роскомнадзор заблокировал один IP-адрес сервера "Одноклассников", пять IP-адресов "Яндекса", три адреса Twitter, пять адресов соцсети Facebook. В список также включены IP-адреса онлайн-магазина Amazon (14 штук), корпораций Microsoft (29) и Google (33).

Как считают эксперты, Роскомнадзор мог заблокировать те IP-адреса, которые массово использовалось людьми, пытавшимися обойти блокировки мессенджера Telegram.

Напомним, ранее блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

До этого, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Сообщалось и о проблемах российских пользователей с доступом к Amazon. Позднее Роскомнадзор обвинили в срые работы научных сервисов.

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