Эксперт объяснил, как пропаганда в РФ подготовила для Путина "послушное население"

Пропаганда начала готовить россиян к необходимости расширения "русского мира", пишет Панфилов.

Пропаганда подготовила для Путина послушное население Reuters

У нынешнего российского населения сохраняются ностальгические воспоминания о потраченном времени на строительство "светлого будущего". А поскольку ничего другого они не умели, то согласились на предложения президента РФ Владимира Путина опять его строить.

Об этом профессор грузинского Государственного университета Илии Олег Панфилов написал в материале на "Крым. Реалии".

Он отметил, что в РФ пропаганда выполнила свою задачу — Путин получил послушное население, которое готово воспринимать все: скажет вождь ненавидеть Грузию — нет проблем, скажет, что украинцы все "фашисты" и "бандеровцы" — согласятся и не пикнут.

"Потому что у пропаганды есть свойство, так нравящееся диктаторам: люди перестают думать и сопротивляться, их можно выстраивать в колонны, командовать — и они будут идти напролом", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что с 2006 года пропаганда РФ меняла свои функции, и теперь она, подготовив россиян к восприятию российской власти так, как любили вождей и Политбюро ЦК КПСС в советское время — беспрекословно, стала все более активной в информационной войне с соседями.

"Пропаганда начала готовить россиян к необходимости расширения "русского мира", а население стран-жертв — к неизбежности создания "русского мира". Худо-бедно это удавалось, но не во всех странах: Грузия уже почти вышла из русскоязычного пространства, Украина все еще там, как и почти все остальные постсоветские страны. В войне с Грузией пропаганда сыграла свою роль только для изменения мнения россиян, но не грузин. Россияне стали так же горячо ненавидеть Грузию, как еще недавно не менее горячо ее любили. С Украиной случилось ровно так же, но там, в отличие от Грузии, значительная часть населения или пользуется русским языком, или воспринимает его как понятный", — говорится в материале.

Эксперт считает, что вторая военная, украинская, неудача не сломила кремлевский дух — там по-прежнему мечтают быть властелинами мира, но денег на пропаганду все меньше и меньше.

"Скорее всего, российская власть уверена, что репрессивный механизм работает хорошо, население достаточно запугано и верит Путину. Возможно, кремлевские социологи продолжают обманывать Путина и обманываться сами, но индикатор настроения – акции протеста, которые если и проходят, существенной проблемы для властей не создают – напротив, они лишь укрепляют опыт Росгвардии. Пропаганда в современной России теперь может работать так, как 1980-х годах работало советское ТВ — когда население уже было равнодушно к многочасовым трансляциям съездов КПСС или чмоканию Леонида Ильича, но по-прежнему было послушным", — добавил Панфилов.

Напомним, ранее журналист назвал основу путинского режима.