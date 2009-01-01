Эксперт объяснил, почему сепаратисты Каталонии не любят власти Испании

Полицейские меры центральной власти дискредитируют правительство Испании в глазах каталонского населения, говорит Сергей Толстов.

Сергей Толстов Главред

Сепаратисты, имеют обоснованные поводы для нелюбви центральных властей в Мадриде, попытавшихся силой сорвать голосование, чего нельзя сказать о сторонниках России в Крыму, организовавших псевдореферендум об отсоединении от Украины.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду".

"Между Украиной и Крымом не было таких страшных страниц истории, как в Испании — расстрел 40 тысяч человек, когда франкисты заняли Барселону. Так что об исторических предпосылках специфических чувств каталонцев к Мадриду можно говорить долго, потому что они имеют место быть. Чего не было в случае Крыма и Украины", — говорит политический эксперт.

"Также в Каталонии до последнего времени шел диалог о суверенизации и политических претензиях на отделение и независимость, причем диалог этот осуществлялся в правовых рамках. По крайней мере, до дня референдума. Случившееся 1 октября — это репрессивные действия со стороны Мадрида, которые потенциально могут привести к введению прямого правления. Если Мадрид не сможет взаимодействовать с автономной властью каталонской провинции, тогда перед испанским правительством будет лишь одна возможность — введение прямого правления. Оно уже арестовало каталонское правительство, конфисковало бюллетени, пыталось занять избирательные участки, но им это не удалось сделать", — заметил политолог.

"В Каталонии происходят вещи, которые совершенно не перекликаются событиями в Крыму, и крымскую ситуацию они никак не напоминают. Даже если брать во внимание тот факт, что отношение населения Крыма к Украине не всегда было очень теплым и лояльным. Но аннексия Крыма произошла совершенно иным путем, отличным от каталонского, поскольку введение российских войск, блокирование украинской власти и предательство местной бюрократии происходили без выдвижения идей о независимости Крыма — она возникла лишь за неделю до "референдума", чтобы можно было найти какие-то оправдания перед международным сообществом", — подчеркнул директор Института политического анализа и международных исследований.

"В Каталонии общество разделено напополам: половина за независимость, половина — против. Поэтому вопрос далек от разрешения, и его перспектива сегодня не очень-то прослеживается", — сетует эксперт.

"Важно, что полицейские меры центральной власти дискредитируют правительство Испании в глазах каталонского населения — это абсолютно очевидно. Поэтому того, что делалось в день голосования, делать было нельзя", — подчеркнул он.

Напомним, аналитик Александр Палий в комментарии "Главреду" назвал главное отличие референдума о независимости Каталонии от голосований в Крыму и Донбассе.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Разные истории: почему ситуацию в Каталонии нельзя сравнивать с Крымом и Донбассом?"