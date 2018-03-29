Потерявший всю семью в пожаре в Кемерово Игорь Востриков: митингов не планирует, обвиняет МЧС, видео

Мужчина сожалеет о том, что выступал против президента и администрации района.

Игорь Востриков уже не обвиняет президента и губернатора, а называет виновными пожарных Скриншот YouTube

Потерявший на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово сестру, жену и троих детей Игорь Востриков сказал в комментарии журналистам, что в первые дни после трагедии им руководили эмоции, поэтому поддался на "вбросы", которые распространяли недоброжелатели.

"На митинг я шел не просто поддержать людей, а шел туда за конкретными ответами. Если бы не было вот этих "вбросов", то что "тела детей привозили целыми автобусами", наверное, и митинга не было бы. У нас начали эти вопросы возникать, и мы пришли за ответами. А там, почему я должен стоять в стороне, тем более у меня у самого такое горе", - цитирует Вострикова РИА Новости.

По словам Вострикова, людей спровоцировали собрать несанкционированный митинг "майданщики", от которых шли в массы фейковые "вбросы" о количествах жертв и масштабах.

"Нами однозначно воспользовались. Мы вчера разобрались и сегодня с Аманом Гумировичем (Тулеев, губернатор Кемеровской области — Ред.) поговорили. Действительно, во многом вразумил по поводу того, кого из меня хотят сделать", — сказал он.

Однако позже потерявший всю семью россиянин записал и опубликовал в YouTube видео, в котором обратился ко всем людям, обвинившим его в сотрудничестве с властью. Он заявил, что это неправда, однако виновными в случившемся теперь называет пожарных, а не власти региона и страны, как ранее. Востриков отмечает, что спасатели поздно приехали на пожар и очень слабо тушили. Он добавил, что кинозалы изначально закрыты не были – это сделал какой-то мужчина, якобы с целью защиты от дыма.

Мужчина рассказал, что тела его близких необходимо будет ждать для погребения, как минимум, три недели. Их будут отправлять на экспертизу в Москву, поскольку они сильно обгорели, подчас остались только фрагменты тел.

Напомним, в день трагедии Игорь Востриков давал интервью журналистам, в котором заявлял, что из торгового центра выносят десятки обгоревших тел, а люди не смогли покинуть кинотеатры, поскольку их заперли.