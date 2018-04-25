Российские шпионы готовили в США второй Солсбери — CNN

Российские шпионы были среди десятков дипломатов РФ, высланных из США.

РФ выслеживала на территории США своих перебежчиков joinfo.ua

Спецслужбы России выслеживали на территории США перебежчиков из РФ и членов их семей.

Эти шпионы были среди десятков российских дипломатов, высланных из США, сообщает CNN со ссылкой на осведомленных в этом вопросе чиновников американских правоохранительных и разведывательных органов.

Они подчеркнули, что по крайней мере в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, предоставляющей новые удостоверения личности для защиты переселившихся в США россиян.

Этот эпизод и другие американские разведданные вызвают подозрение, что россияне готовились к нападению на русских эмигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели или враги, сообщили чиновники.

Эти подозрения подкрепились после отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, которая является гражданкой России.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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