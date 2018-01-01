Российских наемников "Вагнера" в Сирии накрыли американцы: новые данные о жертвах — соцсети

Число погибших контрактников ЧВК "Вагнера" в Сирии достигло 215 человек, утверждает адвокт Марк Фейгин.

Война в Сирии, иллюстрация. Reuters

В Сирии количество убитых бойцов российской частной военной компании "Вагнер" достигло более 200 человек.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

"Сообщил человек общающийся с людьми из "Вагнера", что число погибших контрактников ЧВК в долине Ефрата в Сирии достигло 215 человек. Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артиллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы", — отметил он.

Сообщил человек общающийся с людьми из "Вагнера", что число погибших контрактников ЧВК в долине Ефрата в Сирии достигло 215 человек. Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артеллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы. — Mark Feygin (@FeyginMark) 10 февраля 2018 г.

Между тем, группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) на своей странице в Facebook сообщает: "По данным источников Пентагона, истинной причиной столкновения стал контроль за одним из нефтяных месторождений в этом районе. В 2017 году "Фонтанка" сообщала о контракте между российской компанией "Европолис", аффилированной с "ЧВК Вагнера", и сирийскими властями об "освобождении" и последующей эксплуатации нефтегазовых ресурсов Сирии".

Эксперты CIT отмечают, что бывший полевой командир "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил об уничтожении 5-го штурмового отряда, бронегруппы и артиллерийского подразделения "Вагнера" (данные могли быть получены от бывших бойцов "ДНР" в рядах ЧВК), а по мнению министра обороны США Джеймса Мэттиса, в результате атаки потерь в рядах россиян не было – в Коалиции считают, что российскую сторону предупредили заранее.

"Если "ЧВК Вагнера" действительно понесла потери от ударов Коалиции, то это первый подобный случай за все время российской операции в Сирии. Достоверность этой информации можно будет подтвердить только в случае появления постов в соцсетях от родственников убитых наемников, однако такие публикации обычно появляются не ранее, чем через несколько недель после их гибели", — говорится в сообщении.

Напомним, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.