"Спалили контору". У Асада проговорились о военном секрете Путина в Сирии

Не смог удержать язык на зубами не кто-нибудь, а сирийский посол в РФ Рияд Хаддад.
С таким заявлением выступил сирийский посол в России Рияд Хаддад.
"Где-то уже месяц тому назад начали работать системы С-300 в Сирии", − цитирует дипломата агентство "Интерфакс".
В России тут же начали опровергать данную информацию. В частности, военно-дипломатический источник заявил, что Россия не поставляла Сирии месяц назад зенитные ракетные системы С-300.
"Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН собрали достаточно доказательств для суда над сирийским диктатором Башаром Асадом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram