Трудовые мигранты перевели из Польши в Украину несколько миллиардов долларов

Украинские сотрудники зарабатывают у западного соседа больше представителей всех других национальностей.

Украинцы перевели из Польши домой свыше трех миллиардов долларов Reuters

От общего числа отправленных денежных переводов из Польши 90,4% выполнено на территорию Украины.

Как сообщает TVN24Bis со ссылкой на Нацбанк Польши, за минувший год иностранцы отправили из Польши 13 млрд злотых, что эквивалентно 3,6 млрд долларов.

Отмечается, что на долю украинцев приходится 11,7 млрд злотых, в долларах это составило 3,2 млрд.

Напомним, в рейтинге наиболее влиятельных факторов на развитие польской экономики трудовые мигранты из Украины заняли второе место, обогнав даже президента Анджея Дуду. Уступили украинцы только премьер-министру страны.

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