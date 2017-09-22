В Москве с памятника Калашникову содрали чертеж оружия Третьего рейха

Историк Юрий Пашолок заметил, что на барельефе скульптуры изображен чертеж StG 44.

Фрагмент памятника Калашникову Reuters

В Москве с плиты, установленной на памятнике Михаилу Калашникову , удалили гравировку чертежа немецкого автомата StG 44.

Об этом идет речь в сообщении moslenta.ru.

Историк Юрий Пашолок заметил, что на барельефе скульптуры изображен чертеж StG 44 — автомата, разработанного Хуго Шмайссером во время Второй мировой войны и состоявшего на вооружении Третьего рейха.

Отмечается, что дискуссия вокруг памятника Калашникову начался после того, как историк Пашолок заметил, что на барельефе скульптуры изображен чертеж StG 44 — автомата, разработанного Хуго Шмайссером во время Второй мировой войны и состоявшего на вооружении Третьего рейха. Российское военно-историческое общество, выступившее заказчиком монумента, пообещало в ближайшее время исправить ошибку.

Памятник Михаилу Калашникову был открыт 19 сентября. Он расположен в сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Луганска уничтожили очередной "памятник" оккупантам.