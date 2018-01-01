"Вранье и воровство бесконечное". Серебряков объяснил, почему недоволен Путиным

Актер утверждает, что его видение мира несоединимо с жизненной позицией президента РФ.

Алексей Серебряков недоволен Владимиром Путиным Скриншот видео с youtube.com

Российский актер Алексей Серебряков заявил, что недоволен президентом РФ Владимиром Путиным из-за двух "в".

В стране вранье и воровство бесконечное, рассказал артист в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

"Наше с ним (с главой России — Ред.) видение мира столь несоединимо, столь не связано, что, что бы я ему не сказал, ничего в нем не переделает и ни к чему не приведет", — отметил собеседник.

Ранее российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович говорил, что Владимир Путин в мирное время — "лузер", который проиграл все, что можно, и в экономике, и во внешней политике РФ.