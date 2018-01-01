"Взрослые бежали, давя детей". Выжившая при пожаре рассказала о трагедии в Кемерово

Эвакуация людей была организована из рук вон плохо.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" Reuters

Выжившая при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" жительница Кемерово Анна Заречнева рассказала, как вместе с сыном и мужем она отправилась в кино, но сумела вовремя выбраться на улицу живой и невредимой.

"Это просто ужас… Трудно описать то, что сегодня произошло… Обычный выходной день. Всей семьей решили сходить в кино. Весь ТЦ "Зимняя вишня" был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Пришли как раз к началу фильма. Места были в 1-м зале на 5-м ряду. Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете, поступающем из холла, раздался крик: "Пожар! Пожар!" — рассказала Анна в своем Instagram.

Схватив сына за руку, Анна с мужем побежали к выходу из зала. Она обратила внимание, что эвакуация людей была организована из рук вон плохо.

"Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли (а был ли он?), да и вторую створку не открыли у этой двери. Выскочив из кинозала, мы увидели плотный черный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и 2-й кинозал — их было совсем не видно. Дышать уже было нечем. Добежали до лестницы: там уже люди в большей панике спускались вниз", — отметила Заречнева.

"Взрослые бежали оттуда, расталкивая и давя детей. На лестнице время от времени толпа тоже поддавалась панике, но мужчины, находящиеся в ней, быстро успокаивали всех, крича: "Без паники! Спокойно! Мы все спустимся!" Кто-то впопыхах поскользнулся и упал на ступеньках. Тут же ему помогли подняться. Когда добрались до второго этажа, позвонил Дима — уточнил, где мы. Узнав, что почти спустились — решил вернуться за верхней одеждой. В этот момент он был уже на 3-м этаже. Затем поднялся назад к гардеробу, но там уже не было видно ничего. Администратор в панике стояла и не знала, что делать, какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов остались его дети.

Найдя кем-то оброненную шапку, Дима намочил ее водой и попытался пройти к залу. Но плотность и едкость дыма были столь высоки, что шапка просто не помогала. "У вас есть противогаз?!" — стал просить он у обезумевшего охранника. Но тот только развел руками. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной" — рассказала Заречнева.

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 64 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.