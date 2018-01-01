"Что за е**нутая". Москаль жестко ответил Супрун на обвинения в контрабанде вакцин: видео

"Сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве", — заявил Геннадий Москаль.

Геннадий Москаль отметился новым высказыванием Главред

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль жестко ответил на заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом.

Во время сессии облсовета Москаль прокомментировал скандальное заявление Супрун, употребив нецензурные выражения.

"Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививка нужна от глупости... Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что и местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой". Хотя сейчас мы выставляем таможни — все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь за это слово", — резко отреагировал Москаль.

Также он возразил, что якобы врачи не желают использовать "нерастаможенные должным образом" лекарства.

"Да если бы не эти лекарства, мы бы не смогли приостановить распространение кори", — добавил глава Закарпатья.

Напоследок Москаль посетовал, что чиновники неосторожно создают конфликтную ситуацию с Венгрией, с которой и так возникло много споров из-за нового образовательного закона, который страны-соседи считают дискриминационным в отношении языков нацменьшинств.

"Сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве", — заявил Москаль.

Напомним, ранее Москаль пообещал "набить морду" заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгию Туке за его слова о том, что на Закарпатье есть проявления мягкого сепаратизма.