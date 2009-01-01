Проблема кадрового подбора, или Почему Тимошенко теряет Запорожье

Леди Ю заводит во власть людей, которые при благоприятных обстоятельствах тут же "кидают" ее, идя на сговор с властью.
Теперь, чтобы закрепить успех, губернатору Запорожской области Константину Брылю нужно провести через облсовет новую редакцию регламента. Проект решения уже подготовлен бютовцем Александром Старухом и будет вынесен на ближайшую сессию, которая состоится 19 сентября.
Брыль предпринял ряд жестких шагов, чтобы мотивировать участников новой коалиции. В ход шло все: от запугивания и репрессий — до прямого подкупа должностями и преференциями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пиар как средство для коррупции?
Так, по информации издания "Апостроф", для устрашения контролируемых Богуслаевым депутатов "Новой политики", силовики провели обыски на его предприятии "Мотор-Січ".
У депутата-"укроповца" Дмитрия Зотова были проведены обыски, а против главы фракции в областном совете Ярослава Гришина возбужден ряд уголовных дел. Вероятно, что такое пристальное внимание правоохранителей побудило Гришина к активному участию в сколачивании нового большинства в облсовете. Позже за эту "работу" он был даже удостоен медали "За развитие Запорожской области", а уголовные дела против главного укроповца как-то увяли.
Голоса местного "Нашего края" Брылю удалось заполучить при помощи договоренности с вышеупомянутым экс-регионалом Александром Пономаревым. Запорожская пресса пишет, что часть бюджета области должна идти на округа Пономарева и Сергея Валентирова (депутат от БПП, партнер Пономарева). Речь идет о 30 млн грн, направленных в Бердянск.
Взаимоотношения Пономарева и Брыля — отдельная история. Там до сих пор не понятно, где заканчиваются интересы олигарха-регионала и начинаются губернатора-БППшника.
"Батьківщина" же получила должностями. Так, по нашей информации, глава областной организации "Батьківщини" Александр Старух в скором времени должен получить должность первого зама главы облсовета, а второму номеру в партийном "табеле о рангах" в БЮТе Геннадию Фуксу пообещали участие в освоении областного бюджета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Губернатор, который кричал об угрозах
История с запорожской областной "Батьківщиною" показательна, поскольку подтверждает уже известную проблему кадрового подбора в этой партии. Юлия Тимошенко продолжает ставить не на тех людей. Она заводит во власть людей, которые при благоприятных обстоятельствах тут же "кидают" ее, идя на сговор с властью.
Например, в том же Бердянске Пономарев договорился с лидерами запорожской "Батьківщини", что против него в округе партия не будет выставлять достойного конкурента. Это было в 2014-м, а потом в 2015 году на выборах мэра этого города.
Запорожские СМИ пишут также и о том, что сговор "Батьківщини" и Пономарева имел место и во время выборов главы Приморской ОТГ Божковой. Партийцы даже обращались к главе партии Юлии Тимошенко с требованием учесть их мнение и не допускать раскола местной партийной организации, но Старух убедил куратора Запорожчины Сергея Соболева, а тот — Тимошенко, что так надо.
Вероятно, что после 19 сентября запорожская "Батьківщина" окончательно определится и сольется в экстазе с ОГА. Выиграет ли от этого Юлия Владимировна? Вопрос риторический. Такие кульбиты местных БЮТовцев окончательно добьют и без того вялый рейтинг "Батьківщини", и Тимошенко не помогут даже грузинские танцы с бубнами.
Виталий КУЛИК, директор Центра исследований проблем гражданского общества