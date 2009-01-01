Проблема кадрового подбора, или Почему Тимошенко теряет Запорожье

Леди Ю заводит во власть людей, которые при благоприятных обстоятельствах тут же "кидают" ее, идя на сговор с властью.

Юлия Тимошенко УНИАН

В Запорожском областном совете формируется новое большинство, в котором объединились заядлые оппоненты. 27 июля на скандально известной внеочередной сессии облсовета определилась новая конфигурация большинства, в котором оказались фракции БПП, "Нашего Края" (подконтрольная бердянскому олигарху Александру Пономареву, голосовавшему за "законы 16 января"), "Новой политики" (партия нардепа Вячеслава Богуслаева), УКРОПа и, как ни странно депутаты "Батьківщини".

Теперь, чтобы закрепить успех, губернатору Запорожской области Константину Брылю нужно провести через облсовет новую редакцию регламента. Проект решения уже подготовлен бютовцем Александром Старухом и будет вынесен на ближайшую сессию, которая состоится 19 сентября.

Брыль предпринял ряд жестких шагов, чтобы мотивировать участников новой коалиции. В ход шло все: от запугивания и репрессий — до прямого подкупа должностями и преференциями.

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Так, по информации издания "Апостроф", для устрашения контролируемых Богуслаевым депутатов "Новой политики", силовики провели обыски на его предприятии "Мотор-Січ".

У депутата-"укроповца" Дмитрия Зотова были проведены обыски, а против главы фракции в областном совете Ярослава Гришина возбужден ряд уголовных дел. Вероятно, что такое пристальное внимание правоохранителей побудило Гришина к активному участию в сколачивании нового большинства в облсовете. Позже за эту "работу" он был даже удостоен медали "За развитие Запорожской области", а уголовные дела против главного укроповца как-то увяли.

Голоса местного "Нашего края" Брылю удалось заполучить при помощи договоренности с вышеупомянутым экс-регионалом Александром Пономаревым. Запорожская пресса пишет, что часть бюджета области должна идти на округа Пономарева и Сергея Валентирова (депутат от БПП, партнер Пономарева). Речь идет о 30 млн грн, направленных в Бердянск.

Взаимоотношения Пономарева и Брыля — отдельная история. Там до сих пор не понятно, где заканчиваются интересы олигарха-регионала и начинаются губернатора-БППшника.

"Батьківщина" же получила должностями. Так, по нашей информации, глава областной организации "Батьківщини" Александр Старух в скором времени должен получить должность первого зама главы облсовета, а второму номеру в партийном "табеле о рангах" в БЮТе Геннадию Фуксу пообещали участие в освоении областного бюджета.

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История с запорожской областной "Батьківщиною" показательна, поскольку подтверждает уже известную проблему кадрового подбора в этой партии. Юлия Тимошенко продолжает ставить не на тех людей. Она заводит во власть людей, которые при благоприятных обстоятельствах тут же "кидают" ее, идя на сговор с властью.

Например, в том же Бердянске Пономарев договорился с лидерами запорожской "Батьківщини", что против него в округе партия не будет выставлять достойного конкурента. Это было в 2014-м, а потом в 2015 году на выборах мэра этого города.

Запорожские СМИ пишут также и о том, что сговор "Батьківщини" и Пономарева имел место и во время выборов главы Приморской ОТГ Божковой. Партийцы даже обращались к главе партии Юлии Тимошенко с требованием учесть их мнение и не допускать раскола местной партийной организации, но Старух убедил куратора Запорожчины Сергея Соболева, а тот — Тимошенко, что так надо.

Вероятно, что после 19 сентября запорожская "Батьківщина" окончательно определится и сольется в экстазе с ОГА. Выиграет ли от этого Юлия Владимировна? Вопрос риторический. Такие кульбиты местных БЮТовцев окончательно добьют и без того вялый рейтинг "Батьківщини", и Тимошенко не помогут даже грузинские танцы с бубнами.

Виталий КУЛИК, директор Центра исследований проблем гражданского общества