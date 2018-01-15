У Порошенко ответили на критику МВФ по законопроекту об Антикоррупционном суде

Законопроекта об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины, отметили в АП.

Петр Порошенко. Reuters

В Администрации президента Украины Петра Порошенко ответили на критику законопроекта об Антикоррупционном суде.

Как сообщили в АП, документ разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, пишет "Украинская правда".

"Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте", — сказали в АП.

В ведомстве также отметили, что Порошенко "неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого Антикоррупционного суда".

Напомним, МВФ резко раскритиковал законопроект президента об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции, его принятие будет означать, что официальный Киев нарушает взятые на себя перед международными партнерами обязательства.

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден категорически исключает возможность, что МВФ согласится с принятием законопроекта в данной редакции.