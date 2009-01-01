Уже давно можно было закончить войну на Донбассе, но Путин "соскочил" — политолог

Женевский формат (США, Украина, ЕС, Россия) был самым эффективный, говорит Виктор Небоженко.

Главред

После официального объявление украинскими властямиКиеву нужно переходить к другим переговорным форматам по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

"Возможные форматы переговоров были выделены четко с самого начала. Первый — женевский (США, Украина, ЕС, Россия). Это был самый эффективный формат, который уже мог бы давно закончить войну, но Путин "соскочил", и Америка уже через несколько часов ввела санкции. Второй — минский, третий — нормандский. Ни минский, ни нормандский формат себя не оправдали. Потому нужно возвращаться к тому, что есть. Невозможно США пригласить в Минск, это может прийти в голову только фантастам из Кремля. Точно так же невозможно уже после Олланда и Меркель сделать еще что-то в рамках нормандского формата", — считает политический эксперт.

"Есть два варианта — либо международная мирная конференция по Украине, либо женевский формат (в присутствии Трампа, Порошенко, Путина и представителя ЕС). Но только такой путь, как женевский формат, может привести к решению проблемы. Даже мирная международная конференция, которая приведет к каким-то результатам как международный формат (а о ней скоро заговорят), ничего не даст по одной простой причине — нет гарантов выполнения обязательств", — сетует политолог.

По его мнению, минский формат — это чисто оперативный формат, который способен решать вопросы, например, об обмене пленными: "Зачем из него сделали источник конституционных изменений в Украине — не понятно. Как известно, минский формат требует изменения Конституции Украины, легализации сепаратистских "республик", проведения выборов на оккупированной территории и т.д. Минский формат был обречен с самого начала".

"С нормандским форматом ничего не получится, потому что новый президент Франции точно "не влезет" на место Олланда. Советники нового французского президента подскажут, что не стоит вмешиваться в украинские дела опять-таки по той причине, что никакая Франция не может повлиять на Украину", — говорит Виктор Небоженко.

"Возвращаясь снова к беспокойству западных стран по поводу решения СНБО, они никак не могут влиять ни на решения СНБО, ни на проблему Украины. Это решается только уровне лидеров США, Украины, России и представителя ЕС", — подытожил директор соцслужбы "Украинский барометр".

Напомним, ранее Небоженко рассказал, почему официальная блокада Донбасса серьезно тревожит сепаратистов.