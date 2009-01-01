Языковой вопрос. Почему бывшие партфункционеры уводят украинцев от цивилизации и самоидентификации

"Языковой закон" — это один из возможных базисов построения другой, не советской Украины, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

На фоне войны на востоке, невиданного обнищания населения и роста коррупции отечественные политики, потому что наше руководство еще остается ментально "совковым", именно поэтому сами украинцы должны сделать шаг в сторону цивилизации и самоидентификации.

Офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Я думаю, как бы это парадоксально ни звучало, все проблемы, например, обнищание населения, война и т.д., глубоко связаны с языковым вопросом. Юридически мы вырвались из Советского Союза, но ментально глубоко остались там. В течение десятков лет руководство государства формировалось из бывших партийных функционеров. Наша внутренняя культура и мировоззрение были глубоко советскими, а человек с советской идеологией и представлениями о мире не может быть богатым или построить что-то величественное и важное для человечества, потому что в советской идеологии на высшую ступень всегда превозносилась серость. Все, что выбивались, отличалось, все, что было уникальным, уничтожалось или изгонялось за рубеж. Именно потому, что все в Советском Союзе должны быть одинаковыми, любые другие традиции или языки планомерно уничтожались", — говорит волонтер.

"Почти все, кто писал что-то действительно талантливое на украинском языке, были или замучены, или расстреляны, или эмигрировали. Язык — это один из важных элементов, который отличает нас во всем мире, делает нас особенными. Он делает наше мышление особенным. Не дает нам раствориться, стать одинаковыми, стать одним из народов СССР, Российской Федерации или любой другой империи. Ведь чтобы построить что-то уникальное, что-то ценное, надо и самому быть особенным. Язык — это идентификация себя с определенным народом, племенем, с определенными традициями. Это не значит, что не нужно знать других языков. Надо! Я знаю четыре. Но я уверен, что "языковой закон" — это один из возможных базисов построения другой, не советской Украины", — подчеркнул офицер резерва.

"В Германии не запрещают другие языки, во Франции — тоже. Между Германией и Францией нет границ. Но когда вы пересекаете языковую "черту", вы сразу четко понимаете, что попали в другую страну, там звучит другая речь. Ведь настоящие границы — это не блокпосты или линии разграничения, а это культурные границы. В Японии очень любят Антона Павловича Чехова, однако его спектакли звучат там на японском. То есть, чтобы мы стали богатыми и смогли решить все те вопросы, которые перечислили, сначала нужно ментально сделать шаг в сторону цивилизации и самоидентификации. Именно это сейчас и происходит. Но это не значит, что нужно запрещать какую-то из языков в бытовом общении, потому что это личный выбор каждого", — резюмировал Мирослав Гай

Напомним, ранее волонтер рассказал, почему Минские соглашения не могут принести мир на Донбасс.

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