"Крови и трупов больше, чем в АТО": коп рассказал о новой войне, где массово убивают украинцев

По его данным, в этой "войне" погибли 988 человек, а пострадало более 10 тысяч.

ДТП в Днепре. dp.npu.gov.ua

Бывший боец АТО, а теперь полицейский Василий Коряк у себя в Facebook рассказал, что в Украине идет еще одна война, в которой за год людей погибло больше, чем на Донбассе.

"Только это не та война, что на востоке. Эта – по всей стране. Тысяча погибших и десять тысяч раненых – это на дорогах, в ДТП. На войне, где вместо пуль убивают низко летающие легковушки, а вместо осколков (для массового поражения) используются маршрутки, переделанные из грузовиков и холодильников. Я не совру, если прикину, что за год работы в патруле крови и трупов я видел больше, чем за год в АТО…" – написал он.

По его данным, в авариях на дорогах погибли 988 человек, а пострадало более 10 тысяч.

Коряк привел пример, что водители и пассажиры не пристегиваются, ведь штрафы копеечные, а также отвлекаются на телефоны. При этом коп отметил, в этой "войне" не удастся победить никогда.

"На фото – рядовой полиции проверяет сознание у неплохого, наверное, мужика. Который просто не пристегнулся и даже ничего больше не нарушил. Нарушил другой. Но погиб этот, первый… А потом тот же рядовой полиции жену погибшего в скорую усаживал (была пристегнута – пара ссадин и шок), да подъехавшему сыну объяснял, что все – папы у него больше нет", – рассказал Коряк, прикрепил к посту фото 18+.

Напомним, 12 июня в Херсоне автомобиль скорой помощи на пешеходном переходе наехал на женщину, она скончалась на месте происшествия. При этом пешеход переходила дорогу на зеленый свет светофора.

Ранее в Киеве на Жулянском путепроводе (находится на Большой Окружной дороге) водитель на иномарке зеркалом сбил женщину, которая перебегала дорогу. Пострадавшую пытались спасти две бригады врачей, но она умерла в машине скорой.

Как сообщалось, что в Киеве глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу, а позже умерла.

5 июня в Одессе произошло "элитное" ДТП: Jaguar разбил сразу четыре автомобиля. За рулем дорогого авто была пьяная женщина.

Кроме того, 18 октября 2017 года в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus была студентка Алена Зайцева, а другим авто управлял Геннадий Дронов, их обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Киевский райсуд Харькова решил, что водители должны находиться под стражей до 7 апреля без возможности внесения залога.

Как сообщалось, в Украине с 1 января вступило в силу постановление Кабмина об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час, однако еще не начала действовать новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.

После этой аварии Кабинет министров поручил МВД, Министерству инфраструктуры, "Укравтодору", Нацполиции и "Укртрансбезопасности" рассмотреть вопрос об отмене в Украине желтого сигнала светофора.

В то же время глава Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак не поддерживает идею Кабмина отменить желтый сигнал светофора на дорогах.

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