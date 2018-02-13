"Такой страны нет". Российских болельщиков выдворили с олимпийского стадиона за флаг с Лениным, фото

Служба безопасности попросила россиян убрать атрибутику, но они отказались.

Российские болельщики возмутили хозяев Олимпиады-2018 флагом с Лениным. Фото: Газета.Ru

На курорте "Альпензия" в олимпийском Пхенчхане 13 февраля на соревнованиях по лыжным гонкам в спринте российские болельщики на трибунах развернули два флага времен СССР.

Россиян уговаривали убрать советские символы волонтеры и представители охраны, однако впоследствии были вынуждены вызвать полицию, сообщает Газета.ru.

Нарушители порядка попытались доказать правоохранителям, что флаг СССР не запрещен Международным олимпийским комитетом, поэтому может быть пронесен на трибуны.

"Они говорят, раз такой страны нет, то и флага быть не должно, — возмущался поклонник лыж по имени Алексей. — Но если российский триколор под запретом, надо же чем-то поддерживать своих!"

Один из болельщиков по требованию полиции флаг убрал, а второй отказался. В результате словесной перепалки россиян вынудили покинуть олимпийский стадион.

Спецкору издания местные волонтеры сообщили, что коммунистическая символика в Южной Корее под запретом на государственном уровне. Причиной является более чем полувековое противостояние с КНДР, руководство которой почитает Ленина в качестве одного из главных героев своей системы.

Серьезных последствий российским болельщикам удалось избежать, поскольку по время Олимпиады к таким действиям иностранцев полиция относится лояльнее.

Как ранее сообщалось, Группа поддержки сборной КНДР выделяется на трибунах в первые дни зимней Олимпиады в Южной Корее. Девушки так активно поддерживают своих спортсменов, что часто попадают в объективы телекамер гостей мероприятия.