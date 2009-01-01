Драка со стрельбой на Гидропарке: пострадали три человека

Инцидент случился вчера вечером, отметили в полиции.

Человек с пистолетом, иллюстрация twitter.com/SputnikATO

В четверг вечером, 19 января, в киевском парке отдыха "Гидропарк" в кафесо стрельбой, пострадали три человека, задержаны два злоумышленника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что правоохранителям об инциденте стало известно около 22 часов.

"Двух злоумышленников, которые начали драку с применением оружия, полицейские задержали на месте происшествия", — отметили в пресс-службе.

Ими оказались 37-летние жители Киева и Броваров. Пострадали двое киевлян, а также житель Черниговщины. Они получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания медпомощи их госпитализировали, жизни людей ничего не угрожает.

При осмотре места преступления "полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями ПМ-РФ и 10 гильз". Начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером, 18 января в Киеве на станции метро "Теремки" правоохранители задержали мужчину с заряженным наганом и веществом, похожим на марихуану.Фотографии оружия можно посмотреть здесь.