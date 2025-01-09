'Рамштайн' и новые сроки окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 9 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

https://glavred.info/ukraine/ramshtayn-i-novye-sroki-okonchaniya-voyny-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10629233.html Ссылка скопирована

/ Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Офис президента Украины, Укртрансгаз, facebook.com/DonaldTrump

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

У Байдена не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена не успеет реализовать всю сумму военной помощи Украине, одобренной весной 2024 года Конгрессом, до вступления в должность нового главы государства Дональда Трампа. Останется "несколько" миллиардов долларов. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря главы Минобороны США Сабрина Сингх.

Армия РФ продвинулась возле 9 населенных пунктов на Донбассе - DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов. В ночь на 9 января аналитический проект DeepState опубликовал детали в своем Telegram-канале.

видео дня

В частности, оккупанты имеют продвижение в ряде населенных пунктов Донецкой области.

400 оккупантов полегло в одном бою: армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине

Российские войска агрессоров не оставляют попыток выбить Силы обороны Украины с территории Курской области. Недавно, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, армия оккупантов только возле одного села Махновка потеряла до батальона пехоты, включая северокорейских солдат и российских десантников.

По данным издания Forbes, Махновка, перешла под контроль украинских военных еще в конце лета, но именно она уже несколько дней является местом ожесточенных боев.

"Россия не имеет всех преимуществ в Украине, как кажется": Остин сделал громкое заявление

Несмотря на то, что страна-агрессор Россия, кажется, имеет преимущество в своем вторжении в Украину, Кремль сталкивается с растущим количеством проблем, а это в свою очередь усложнит любые попытки закрепить Кремлем свои достижения. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, который вскоре уйдет в отставку, в интервью Bloomberg News.

Поставки газа РФ в Словакию: Фицо похвастался договоренностью с Путиным

Во время встречи в Москве премьер-министр Роберт Фицо с главой Кремля Владимиром Путиным обеспечил поставки газа РФ в Словакию заранее.

Как указал премьер, произошло это как раз перед тем, как Украина прекратила транзит газа, пишет Reuters.

Часть забронированных украинцев могут мобилизовать после 28 февраля: детали

В Украине после 28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование. Если предприятие теряет статус критичности или не соответствует его критериям, то его забронированные работники теряют бронирование. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

В штате Калифорния объявили режим стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров, которые становятся неуправляемыми из-за ветра. Уже известно, что погибли 5 человек, а около 130 тысяч жителей эвакуированы, также уничтожено около 1000 зданий.

Как заявило издание CNN, пожар стал самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса.

Конец войны до 30 апреля: удастся ли Трампу такой сценарий - эксперт

100 дней с момента инаугурации избранного президента США Дональда Трампа - за такой срок Соединенные Штаты Америки стремятся завершить войну в Украине.

Однако, как подчеркнул в эфире "Новости.Live" сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", "желание и реальность - это совершенно разные вещи".

Продвинулись на 40 км за год: майор сказал, зайдут ли россияне на Днепропетровщину

Российским оккупантам осталось немного до административных границ Днепропетровской области. Вполне возможно, что они смогут дойти до Днепропетровщины.

Однако это не означает, что продвижение войск РФ представляет угрозу самому городу Днепр - до областного центра россиянам очень далеко, и шансов, что они дойдут до него крайне мало. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман в интервью Главреду.

Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке: будет ли мобилизация женщин

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Рада проголосовала в целом законопроект о базовой военной подготовке - прохождение для женщин будет исключительно добровольным.

В своем Telegram-канале он сообщил, что за законопроект проголосовали 298 депутатов. Во время рассмотрения законопроекта о БВП Рада приняла правку о прохождении базовой военной подготовки для женщин будет исключительно добровольным.

Мощный удар ГУР: на юге подорвана укрепленная орудийная позиция россиян

В Запорожской области уничтожена укрепленная артиллерийская позиция российской оккупационной армии.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удар по позиции россиян с помощью дронов, говорится в сообщении ГУР.

Более 500 тыс. человек подали в розыск: ВР одобрила скидку в 50% штрафа для уклонистов

С начала полномасштабного вторжения ТЦК подало в розыск более 500 тысяч человек.

Об этом рассказала офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Наталья Киндратив. Она отметила, что розыском этих лиц занимается не ТЦК, а Национальная полиция. Но у Нацполиции ограниченные ресурсы, поэтому разыскать такое количество людей будет сложно.

РФ фактически заняла Курахово: россияне готовят наступление на трех важных направлениях

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что россияне планируют огибать Покровск с западной части.

"Что касается ситуации на Донецком направлении, к сожалению, должны констатировать, что враг фактически занял город Курахово. Там продолжаются еще тяжелые бои. В большинстве, к сожалению, россияне имеют продвижение на ТЭС. Пытаются полностью оккупировать населенный пункт Старые Терны. Фактически на Покровском направлении, которое для россиян в Донецкой области является основным, они планируют огибать город Покровск непосредственно с западной его части. Прорываются к одной из автодорог, потому что Покровск - это все-таки город, который имеет девять основных транспортных артерий, по которым осуществляется обеспечение логистики наших Сил обороны", - рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Завершение войны в 2025 году: главные заявления Зеленского на заседании Рамштайн

В этом году Украина хочет поставить рекорд по количеству и качеству дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины: подробности

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, сумма которого составляет 500 миллионов долларов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он выступил с соответствующим заявлением в Германии, где он в последний раз перед оставлением своей должности возглавляет заседание контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

"В 2025-м война будет без пауз": перемирие может сыграть в пользу РФ - Гетьман

В последнее время неоднократно звучали заявления о том, что боевые действия могут прекратиться, и начнутся переговоры. Но для того, чтобы проводить переговоры, обе стороны должны стремиться достичь определенного компромиссного варианта. Однако страна-агрессор Россия этого не хочет и ни на какие компромиссы идти не собирается. Москва выдвигает свои требования, которые Украина выполнять не собирается.

Переговоры Киева и Москвы "на носу": каким будет сценарий и когда старт - CNN

Уже в первой половине 2025 года могут состояться переговоры Украины и России.

Об этом со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщает CNN .

Согласно информации издания, переговоры между Киевом и Москвой планировались на начало этого года, независимо от результатов выборов в США, даже если бы Камала Харрис одержала победу в ноябре 2024 года.

Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского: что известно

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса рассказал, почему Трамп все больше говорит о прямых переговорах с Путиным, без участия Зеленского и Украины - какие риски могут быть.

На "Рамштайн" согласовали план поддержки Украины до 2027 года: подробности

На заседании "Рамштайн" согласовали план поддержки Украины до 2027 года. В рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны и станут основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что сейчас главная задача - сбалансировать насущные потребности ВСУ во время войны с долгосрочными целями развития армии.

Без шансов для РФ: что заставит Путина подписать мир - Зеленский раскрыл рецепт

Размещение иностранного контингента в Украине станет одним из лучших инструментов для принуждения России к миру. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в формате "Рамштайн".

Глава нашего государства отметил, что с такой инициативой ранее уже выступала Франция.

ВСУ "перемололи" тысячи северокорейцев: Зеленский назвал потери КНДР на фронте

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потери армии Северной Кореи в боях с Вооруженными силами Украины на Курском направлении.

Потери военных из КНДР составили 4 тыс. человек ранеными и убитыми, сообщил он во время 25-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Поражение РФ не означает конец войны": Куса сказал, какие гарантии нужны Украине

Даже если Украине и стране-агрессору России удастся договориться о прекращении огня, это не гарантирует устранения самой сути конфликта и его первопричин. Более того - даже военное поражение России на поле боя не гарантирует завершения войны.

Поэтому Украине нужны долгосрочные гарантии, одними из которых могут быть гарантии поставок вооружения. Такое мнение высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса в интервью Главреду.

Российский диктатор Владимир Путин намеревался наступать на Запорожье, но сейчас отказался от этих планов. Как заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в интервью "РБК-Украина", сейчас на Запорожском направлении нет значительной угрозы для линии фронта, хотя предсказать, какая будет ситуация через несколько месяцев сложно.

"Изменили характер войны": Зеленский анонсировал рекордное производство дронов

Дроны являются инструментом, который уже изменил характер войны, и эти изменения еще далеко не завершены, заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня существует прямая зависимость: чтобы остановить продвижение врага, чтобы не терять людей и территории, нам нужны дроны", - подчеркнул он в своем Telegram.

Победа РФ обойдется США гораздо дороже, чем помощь Украине - Bloomberg

Возможная победа страны-агрессора России в развязанной против Украины войне потребует резкого увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года. И это гораздо дороже, чем помогать Украине оружием. Об этом говорится в новом отчете-анализе Американского института предпринимательства, пишет Bloomberg.

Контрнаступление ВСУ на Курщине: в разведке Британии оценили ситуацию на фронте

5 января 2025 года Вооруженные силы Украины осуществили ограниченную бронетанковую контратаку против российских войск в Курской области РФ. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на разведывательные данные, обнародованные в X (Twitter).

В сводке указано, что атака произошла на фоне обороны украинского выступления в Курской области, который постоянно подвергается атакам со стороны российских и северокорейских военных.

Море оружия от стран НАТО: что получит Украина по итогам "Рамштайна"

Новый пакет военной помощи от США стоимостью 500 миллионов долларов направлен на удовлетворение "критических потребностей" Украины в условиях войны. В него войдут ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и другое вооружение. Об этом сообщило Министерство обороны США.

Военный эксперт раскрыл неожиданный момент на встрече "Рамштайн": что известно

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа", отметил, что на "Рамштайне-25" прозвучало заявление, что это может быть последняя встреча в этом формате.

"Меня насторожило заявление одного из участников "Рамштайна", говорится о коллективном участнике, представителях стран на этой встрече, по поводу того, что это, возможно, последняя встреча в этом формате. Однако если говорить о коллективной поддержке европейских партнеров, то они учитывают сценарий, при котором США поставят на паузу военно-техническое сотрудничество. Но, опять же, это контроверсионная версия, потому что Соединенные Штаты заявили о передаче украинской стороне макроэкономической помощи на сумму $15 млрд за счет замороженных российских активов, из которых только $1 млрд успеет передать администрация Байдена", - отметил военный эксперт в эфире "Эспрессо".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после поездки на переговоры к российскому диктатору Путину усилил свои угрозы в отношении Украины из-за прекращения Киевом транзита российского газа. Фицо сделал соответствующее заявление 9 января в Брюсселе после переговоров с представителями Европейской комиссии, сообщает Teraz.sk.

17-летних парней будут штрафовать за непостановку на учет: что им грозит

Нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский сообщил, что в Украине 17-летних ребят, которые не стали на воинский учет вовремя, будут штрафовать.

"Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, исключающих привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - отметил Вениславский для "Еспресо".

Мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, пишет The Sun.

Трамп пересматривает свой подход к Украине: что изменится - Financial Times

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников, передает ТСН.

По словам еврочиновников, команда Трампа пока не определилась со стратегией завершения войны в Украине. Они отметили, что, вероятно, поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации президента США 20 января.

Ветер 30 м/с, снег и дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 10 января будет очень теплой, но в некоторых областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за оттепели и осадков там могут сойти снежные лавины.

"У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский готов к диалогу с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент Укринформа.

Спикер парламента отметил, Украина всегда была благодарна Соединенным Штатам за двухпартийную поддержку и за помощь, которую оказывает американский народ.

Потери России после полномасштабного вторжения в Украину достигли отметки в 700 тысяч убитыми и ранеными, что превышает количество погибших во всех предыдущих конфликтах с участием Москвы вместе взятых. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам 25-й встречи в формате "Рамштайн", сообщает Укринформ.

"С 2022 года Россия понесла более 700 тысяч потерь в Украине. Это больше, чем Москва понесла во всех конфликтах после Второй мировой войны вместе взятых", - подчеркнул глава Пентагона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред