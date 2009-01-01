В Киеве появится новый музей "пропаганды СССР"

По словам Вятровича, избавление от символов коммунизма является лишь первым шагом.

В Киеве будет создан Музея монументальной пропаганды СССР.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в Facebook.

"Сегодня, во вторую годовщину вступления в действие декоммунизационных законов, начинаем создание в Киеве Музея монументальной пропаганды СССР. Открытие — в ноябре этого года на территории ВДНХ под открытым небом и в одном из павильонов", — написал он.

По его словам, избавление от символов коммунизма является лишь первым шагом.

"Мы должны не просто забыть советское прошлое, наоборот, мы должны помнить, как пример того, что никогда не должно повториться.

"Никогда снова" — именно об этом будут говорить экспонаты посетителям будущего Музея монументальной пропаганды СССР", — заявил Вятрович.

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