Астролог назвал самые опасные даты 2018 года

Наиболее велика вероятность различных стихийных бедствий, аварий будет вблизи солнечных и лунных затмений.

Игорь Никишин. Главред

Астролог Игорь Никишин считает, что 2018 год не больше и не меньше насыщен катаклизмами и катастрофами, чем другие годы.

По его словам, наиболее велика вероятность различных стихийных бедствий, аварий будет вблизи солнечных и лунных затмений.

"Критические вехи — соответственно, вблизи солнечных и лунных затмений — 15 февраля, 13 и 27 июля, а также 11 августа. Еще дополнительно даты повышенной аварийности и катастроф: 19 апреля — 1 мая, 3-9 мая, 11-16 мая, 19-21 июля, 3-4 августа, 7-11 октября, 15-19 октября, 22-26 октября, 28 октября —2 ноября", сказал директор Украинского астрологического института Павла Глобы на чате в "Главреде".

Кроме того, астролог прогнозирует различные протестные акции весной и осенью текущего года.

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Могу сказать, что положение планет до середины мая и после 6 ноября способствуют стихийным бунтам, протестным акциям, пожарам, взрывам и терактам. А период с середины мая до начала ноября связан, скорее, с финансовыми катаклизмами и, возможно, новой волной мирового экономического кризиса.

Напомним, астролог рассказал, какие знаки Зодиака будут наиболее подвержены солнечному затмению.