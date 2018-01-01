Эксперт дал оценку перспективам украинского военного флота

По мнению эксперта, развитие украинских ВМС будет происходить с учетом ограниченного финансового ресурса.

Украинские бронекатеры "Капитал"

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и экспертом по вопросам оборонных технологий Сергей Згурец, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" , прокомментировал возможные перспективы Военно-морских сил Украины.

"Что касается Военно-морских сил, то речь идет о том, что сделана ставка на строительство малых ракетных кораблей типа "Гюрза", десантных катеров типа "Кентавр", а также ожидания относительно закладки ракетного катера типа "Лань". Еще - принято решение о продолжении строительства корвета на государственные гарантии. В любом случае вопрос флота является наиболее болезненным. Учитывая достаточно ограниченный государственный финансовый ресурс, я думаю, что в формате ВМС упор, скорее, будет делаться на то, чтобы оснастить ВМС наземным береговым ракетным комплексом на основе комплекса "Нептун" и, таким образом, решить вопросы защиты акватории за счет ракетного вооружения, а потом подтягивать непосредственно корабли и насыщать ими боевой и вспомогательный состав ВМС", - сказал он.

Напомним, ранее эксперт назвал одну из наибольших проблем армии Украины.