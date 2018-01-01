Гройсман потребовал у Москаля публично извиниться перед Супрун

По словам премьер-министра Украины, свое требование он изложил закарпатскому губернатору в телефонном режиме.

Владимир Гройсман и Геннадий Москаль iPress.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от губернатора Закарпатья Геннадия Москаля извиниться за оскорбления, произнесенные в адрес и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. Соответствующее сообщение глава Кабмина написал в пятницу, 23 февраля, на собственной странице в соцсети Facebook.

"Сегодня утром имел телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал ему, что считаю: он должен найти в себе силы публично извиниться перед и.о. Министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины. Оно не красит мужчину", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москаль с трибуны Закарпатской облгосадминистрации нецензурно высказался в адрес Супрун.