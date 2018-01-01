Киев предупредил Европу о возможном прекращении поставок газа

Перебои с поставками создают значительные риски для транспортировки газа.

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Украина предупредила Евросоюз о возможных проблемах с прокачкой российского газа через территорию страны из-за отказа "Газпрома" прекратить с 1 марта поставки газа украинским потребителям.

Как сообщили в "Укртрансгазе", оператор срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии о том, что безответственные действия "Газпрома" в последние дни создают значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для украинских потребителей.

В свою очередь представитель пресс-службы Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что власти Украины проинформировали ЕС о "возможной экстренной ситуации в газотранспортной системе". "Мы приняли это к сведению. Мы принимаем эти опасения серьезно", — сказала Итконен.

Как сообщалось ранее, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.

В ответ в "Нафтогазе" выразили удивление решением "Газпрома" и назвали его нарушением договора и невыполнением решения арбитража.

После этого глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил арестом активов "Газпрома". Предложил арестовывать украинские активы "Газпрома" и президент Украины Петр Порошенко.

28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.