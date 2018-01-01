"Порошенко забыл об одном юбилее": "глава" Крыма ответил на троллинг президента Украины

Сергей Аксенов напомнил о недостроенном мосте через Днепр.
Накануне глава государства посмеялся над открытием Крымского моста, заявив, что он "обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым".
"Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права. За четыре года наша страна, которую он называет "оккупантом", построила в Крыму уникальный мост, современный аэропорт, энергетический мост, магистральный газопровод, новые школы и детские сады, достраивает новые электростанции, строит автобан, модернизирует промышленность, энергетику, сельское хозяйство, социальную инфраструктуру", - заявил Аксенов.
Washington Examiner Украина должна взорвать путинский мост в Крым
Также в ответ он попытался уколоть Порошенко тем фактом, что в Украине до сих пор не построен Подольский мост через реку Днепр.
"Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее: 25 лет назад (19 апреля 1993 года) Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 километров. Мост до сих пор не построен", - резюмировал Аксенов.
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Напомним, 15 мая, накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге.
Позже российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на фотографии Путина, въезжающего на мост за рулем КамАЗа.
Не обошлось без курьезов. Так, российский Первый канал в своей трансляции с открытия Крымского моста заявил, что президент РФ превозошел Адольфа Гитлера.
Кроме того, выяснилось, что во время поездки Путин нарушил ПДД за рулем КамАЗа.
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