На главном пропагандистском канале Путина похвастались, что глава РФ переплюнул Гитлера, видео

Российский Первый канал в своей трансляции с открытия Крымского моста и первой поездке Владимира Путина на КамАЗе по нему заявил, что президент РФ превозошел руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Этот проект хотели осуществить англичане в XIX веке. Этот проект хотел осуществить Николай II, этот проект хотел осуществить осуществить Гитлер и Шпеер. Главный архитектор Рейха сделал этот проект в начале сороковых годов, а осуществил его... Путин", - сказал комментатор.

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Напомним, 15 мая, накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге.

Позже российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на фотографии Путина, въезжающего на мост за рулем КамАЗа.