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Террористы "ЛНР" заставили пленных бойцов ВСУ выступить с пропагандистским заявлением: видео

Сегодня, 10:38
Пленный Веремейчик < >
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1 / 3 Яков Веремейчик ("ЛИЦ")

Пропагандистски-тезисно, правда, заявление, которое вынудили сделать Якова Веремейчика и Юрия Евтушка, особой оригинальностью не отличалось. 

Боевики из группировки "ЛНР" опубликовали видеозапись пресс-конференции, в которой приняли участие двое пленных  бойцов ВСУ − Яковом Веремейчиком и Юрием Евтушком.

Ролик был обнародован через портал  YouTube.

Боевики заставили пленных военнослужащих во всеуслышание сказать, что на Донбассе якобы отсутствуют российские войска.

"На Донбассе "действительно нет ни одного россиянина […] Живут обычные, мирные люди. А на блокпостах стоят только местные казаки. Все", − сказал Веремейчик.

"Это все реальность. Мы увидели, что здесь мирные жители, нет по кому стрелять", - поддержал его Евтушок.

Позднее представители 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовали в социальной сети Facebook заявление по поводу выступления украинских бойцов на брифинге, устроенном контролируемыми боевиками "ЛНР" СМИ.

"26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника. На протяжении недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стала известна судьба пропавшего украинского военного на Донбассе.

 

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Теги:  
Украина, ВСУ, бойцы, плен, ЛНР, Яков Веремейчик, Юрий Евтушок
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