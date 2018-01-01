"Ты стал еще одним мучеником за свободу". Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко

Убийца поджидал оппозиционного Путину журналиста на лестничной клетке в подъезде.

Советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал подробности убийства известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

В своем комментарии он отметил, что "путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать".

"Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины. В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу", - рассказал нардеп.

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По словам Геращенко, на место убийства выехала следственно-оперативная группа полиции.

"Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жесткого убийства. Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине. Пусть земля будет тебе пухом Аркадий! Знаю, тебя было нельзя купить или запугать. Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...", - отметил Геращенко.

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Напомним, вечером 29 мая в Киеве выстрелами в спину застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

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