Военная техника и сотни бойцов. В Бердянске прошел марш полка "Азов": фото

Мероприятие прошло без эксцессов.

"Азов" продемонстрировал военную технику Фото: Facebook/Нацкорпус

В Бердянске Запорожской области полк "Азов" в честь четвертой годовщины прошел по городу маршем с атрибутикой и демонстрацией военной техники.

"С первого дня наш азовский девиз был:"Не отступать". Я убежден, что мы не отступим от нашей борьбы и задачи - окончательной победы", - сказал на митинге экс-лидер полка Андрей Билецкий, сообщается в Facebook.

Мероприятие началось с демонстрации на Приморской площади бронетехники полка "Азов". Торжественный митинг прошел возле Дома культуры, затем началось шествие личного состава, которое возглавили его командиры, в частности сам Билецкий и нынешний командир Игорь Михайленко (позывной "Черкасс").

Во избежание провокаций колонну "азовцев" под флагами с эмблемой полка сопровождали представители правоохранительных органов.

Отмечается, что марш прошел без провокаций.

Напомним, ранее во Львове 28 апреля прошел Марш величия и духа, который был посвящен 75-ой годовщине создания украинской дивизии "Галичина"

Читайте наши новости в Facebook