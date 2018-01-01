Военная техника и сотни бойцов. В Бердянске прошел марш полка "Азов": фото

Мероприятие прошло без эксцессов.
"С первого дня наш азовский девиз был:"Не отступать". Я убежден, что мы не отступим от нашей борьбы и задачи - окончательной победы", - сказал на митинге экс-лидер полка Андрей Билецкий, сообщается в Facebook.
Мероприятие началось с демонстрации на Приморской площади бронетехники полка "Азов". Торжественный митинг прошел возле Дома культуры, затем началось шествие личного состава, которое возглавили его командиры, в частности сам Билецкий и нынешний командир Игорь Михайленко (позывной "Черкасс").
Во избежание провокаций колонну "азовцев" под флагами с эмблемой полка сопровождали представители правоохранительных органов.
Отмечается, что марш прошел без провокаций.
Напомним, ранее во Львове 28 апреля прошел Марш величия и духа, который был посвящен 75-ой годовщине создания украинской дивизии "Галичина"
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