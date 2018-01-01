"Вы*лядыш самки дерьмоеда". Арьев и волонтер Мочанов устроили сетевые разборки

Причиной конфликта стал пост о задержании Владимира Рубана, опубликованный нардепом в соцсети.

Волонтер Алексей Мочанов сообщил, что Владимир Арьев давно пытался ему "подложить свинью" facebook.com/alex.mochanov

Украинский гонщик и волонтер Алексей Мочанов в резкой форме ответил вице-президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимиру Арьеву.

Ранее Арьев на своей странице в соцсети Facebook написал, что задержанный переговорщик Владимир Рубан "не отделается лишь солдатским ремнем по филее, как его альфа-маскулинный друг гонщик".

В свою очередь волонтер отметил, что считает Арьева примером продажной журналистики и политики.

"...я конечно уже наслышан, что телевизионный говноканал "прямий" выдал сегодня новость о задержании Рубана, сопроводив это видеорядом 2015 года, когда нас с Владимиром Рубаном снимали в Курахово во время одной из поездок за пленным Киборгом номер 1 Андреем Гречановым. Позывной Рахман. Я пронимаю зачем это сделано. Образец продажной журналистики и такой же продажной политики, заказной расследователь и пухлая недоторканая целка-вафлистка вово арьев, с которым у меня давние счёты, а порядочный человек с этой холестириновой фекалией за один стол не сядет,

давно хотело мне насрать и пожужжать над насранным, как любая образцово-показательная навозная муха", - написал Мочанов на своей странице в соцсети Facebook.

По словам волонтера, он был вставлен в сюжет про вчерашнее задержание "чтобы тупоголовый интернет гудел про Мочанова и машину с оружием".

"Арьев, дешевая мразина, ты каким был у*бищем на Пятом, таким же остался и на Прямом. Породу не скроешь. Особенно когда ты - вы*лядыш самки дерьмоеда с дерьмомётом... Буду рад набить тебе е*ло", - резюмировал Мочанов.

Как сообщалось ранее, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубанаякобы с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

В сообщении о подозрении главе "Офицерского корпуса" указывалось, что он готовил покушения на ряд высокопоставленных чиновников Украины - президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.