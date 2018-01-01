Взрыв у польского мемориала во Львове. СБУ заявила о причастности окружения Януковича

Ключевой акцент кремлевские кураторы делают на инспирации межэтнических конфликтов, заявил глава СБУ.

Место взрыва у «Мемориала львовских орлят» Фото: Facebook/ Igor Zinkevych

Сотрудники СБУ задержали двух человек, которые взорвали польский военный "Мемориал львовских орлят" на Лычаковском кладбище во Львове

По словам главы СБУ Василия Грицака, ключевой акцент кремлевские кураторы делают на инспирации межэтнических конфликтов и дестабилизации ситуации в отдельных областях страны.

"Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая, по указанию РФ, осуществила акты вандализма относительно объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в разных регионах Украины", — отметил Грицак в ходе поездки в Одесскую область.

На днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского "Мемориала Орлят" на Лычаковское кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглеца — экс-президента под кураторством российских спецслужб", — заявил председатель СБУ.

По его словам, российские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию, в частности в Бессарабии, ранее успешно блокированных СБУ.

Напомним, 13 марта на Лычаковском кладбище во Львове, неподалеку польского захоронения "Мемориал львовских орлят" произошел взрыв. По предварительным данным полиции, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 см, пострадавших не было, сооружения мемориала не повреждены.

1 апреля в соцсетях была обнародована информация о том, что ночью вблизи Стрыйского автовокзала во Львове неизвестные подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками.