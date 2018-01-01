Взрыв у польского мемориала во Львове. СБУ заявила о причастности окружения Януковича

Ключевой акцент кремлевские кураторы делают на инспирации межэтнических конфликтов, заявил глава СБУ.
По словам главы СБУ Василия Грицака, ключевой акцент кремлевские кураторы делают на инспирации межэтнических конфликтов и дестабилизации ситуации в отдельных областях страны.
"Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая, по указанию РФ, осуществила акты вандализма относительно объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в разных регионах Украины", — отметил Грицак в ходе поездки в Одесскую область.
На днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского "Мемориала Орлят" на Лычаковское кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглеца — экс-президента под кураторством российских спецслужб", — заявил председатель СБУ.
По его словам, российские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию, в частности в Бессарабии, ранее успешно блокированных СБУ.
Напомним, 13 марта на Лычаковском кладбище во Львове, неподалеку польского захоронения "Мемориал львовских орлят" произошел взрыв. По предварительным данным полиции, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 см, пострадавших не было, сооружения мемориала не повреждены.
1 апреля в соцсетях была обнародована информация о том, что ночью вблизи Стрыйского автовокзала во Львове неизвестные подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками.