"Закончился праздник". В Сети возмущены коммунальщиком из Одессы, который волочит флаг

Пользователи показали, как мужчина тащит национальный символ по асфальту.

В Одессе некоторые коммунальщики не уважают украинский флаг УНИАН

Пользователей сети поразило фото одесского коммунальщика, который, словно мешок, волочит по земле украинский флаг.

"Вот и закончился, "праздник", - подписал снимок в Facebook видеооператор из Одессы Алексей Барановский.

Кощунственное отношение к государственному символу вызвало шквал возмущения в украинском сегменте соцсети.

"И у него еще наверняка целое лицо. А жаль", "Какой ужас, такое неуважение к прапору!", "Урод", – пишут пользователи.

"Так относятся коммунальные службы Одессы (некоторые работники) к украинскому флагу. Типа "с Днем Конституции". Было бы полезно это существо в оранжевой жилетке таким же образом поволочь по асфальту... Я бы на месте заставил еще и языком вылизывать", - написал на своей странице в Facebook популярный украинский блогер Сергей Наумович.

Фото: Facebook/Алексей Барановский

Напомним, 28 июня, в День Конституции Украины патриоты в оккупированном боевиками российско-террористической организации "ДНР" Донецке установили на крыше одного из домов государственный флаг Украины.

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