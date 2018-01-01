Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся – СМИ

Артисты делят совместно нажитое имущество в суде.

Артисты делят совместно нажитое имущество в суде Фото: riafan.ru

Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись – к такому выводу пришли ряд российских СМИ из-за иска Степаненко в суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества.

Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на представителей суда. Иск был подан еще 4 июля, его будут рассматривать 6 августа.

По словам Петросяна, он ничего не знал об иске, и назвал эту информацию недоразумением.

"Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", - сказал он.

Он также решил не комментировать ситуацию о разводе.

"Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев", - отметил Петросян.

Сама Степаненко отметила, что не может прокомментировать ситуацию, так как она находится на репетиции.

Информация о разводе супругов неоднократно появлялась в СМИ, но в 2015 году Петросян назвал это "идиотскими слухами".

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