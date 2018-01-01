Умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого"

Дата и время прощания с актером будут названы позже.
Причиной смерти названа остановка сердца. "Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой", — сообщается на странице театра "Современник" в Facebook, актером которого также был Шеховцов.
У него остались супруга и двое сыновей.
Дата и время прощания с актером будут названы позже.
Отметим, что среди работ Шеховцова в кино — роли в фильмах "Ландыш серебристый", "Бумер" и многих других.
25 июля на 40-м году жизни умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки". Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.
Напомним, в Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.
Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.
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