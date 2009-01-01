Эколог рассказал, как украинская власть зарабатывает на вырубке леса

Многие чиновники с Грушевского и Банковой зарабатывают на продаже леса, отметил Борейко.

Чиновники зарабатывают на продаже леса, подчеркнул Борейко pixtale.net

Заниматься наживой на вырубке леса в Украине — это такой же абсурд, как строить хранилище с ядерными отходами в Чернобыле в 70 км от Киева. Но, к сожалению, правительство не желает идти на жесткие меры в отношении охраны леса.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

Он отметил, что мораторий на вырубку леса в Европе ввели многие страны.

"Я думаю, что главной причиной того, что в Украине не принимается мораторий на вырубку лесов, является то, что много чиновников с Грушевского и Банковой зарабатывают на продаже леса. А население в целом пассивно", — пояснил он.

Эколог рассказал, что значительное количество народных депутатов также не поддерживают эту идею.

"Приведу интересный пример. Недавно в Фастовский лесхоз по жалобе местных жителей на рубку дубовых лесов приехала одна известная народная депутатша, она же Герой Украины, и потом заявила, что "лесхоз правильно делает, что рубит леса, которые в свое время были посажены в степи коммуняками, а Украина — степная страна, и вместо леса здесь должна быть степь". Покуда у нас есть такие депутаты и Герои Украины, леса нам не защитить", — подчеркнул он.

По его данным, по лесистости (количеству лесов к площади страны, — ред.) Украина занимает одно из последних мест в Европе.

"Во всех регионах Украины леса уничтожаются стремительно. Чаще всего говорят о Карпатах, но это потому что благодаря гористой наклонной местности там рубки видны. А в равнинной Киевской области они не видны, однако такие же интенсивные", — добавил Борейко.

Напомним, ранее Борейко рассказал о "царской охоте" в Украине.